林姓司機丟包乘客致4車輾斃 涉遺棄致死20萬交保

重回台64線乘客被丟包現場，事發當地有兩線車道，最外側設有路肩。行車紀錄器時間顯示，事發當天凌晨2時07分乘客上車，10分鐘後車內有聲響以及林姓司機提醒聲音，之後有不明撞擊聲以及司機咆哮；2時19分乘客被丟下車，全程乘客溫姓男子都沒說話，事後司機打電話報警，但溫姓男子已不幸被後方通過車輛輾斃。

政治大學學務長蔡炎龍表示，「發生這樣的事情我們都覺得很意外，也覺得真的非常非常的遺憾。是一個很優秀的同學，但是他從來不覺得說自己很了不起的樣子，都是一個非常謙虛的同學。」

死者好友說道，「他在1點19分回我，我是滿確定他在當天的凌晨1點19分以前都是清醒的。」

好友轉述，死者在當天凌晨1時許還回覆社群訊息，意識清醒，且還送了同行友人回家，自己才搭上林姓司機駕駛的多元計程車，駁斥肇事司機指控的「乘客酒醉」說。

派遣車輛的平台Bolt聲明，對事故導表達哀痛，因案件進入刑事調查程序，將全力配合調查工作，第一時間已將司機進行停權。

而台北市公運處指出，林姓司機丟包乘客和在快速道路臨停都已經違法，且經查他加入不只1個車隊，將開罰Bolt的合作車隊。

台北市公共運輸處一般科科長洪瑜敏表示，「客運服務業他沒有善盡管理責任的部分，開罰的金額是會在3萬元。」

交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦指出，「車隊還是要負相關的一個管理責任，違反《公路法》的情形，最重的罰鍰可以到9萬，並可以視情節，最重還可以廢止他的營業執照。」

交通部強調，車隊未善盡管理責任，最重可以廢照。而目前全案已經進入司法程序，檢察官原先認定林姓司機有過失致死罪嫌，但調查後認為亦有可能涉及「遺棄致死」，再請他第2次到案說明，斟酌案情後將交保金提高到20萬元，目前還未限制出境。