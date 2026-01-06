林姿妙前秘書涉貪好慘！ 開庭驚爆「家人被詐騙」 許智信入監沒錢買棉被

宜蘭縣長林姿妙的前任秘書許智信涉貪，出庭驚爆連家人也被詐，家中經濟雪上加霜。侯柏青攝



前宜蘭縣長林姿妙秘書許智信積欠高利貸，竟打林姿妙「身邊紅人」旗號，以投資縣府標案當藉口訛詐17名廠商友人6500萬元。一審依貪污判12年，二審改以詐欺罪輕判4年10月，最高法院將10案發回更審。高院今開庭，許智信透過委任律師說，當時想還錢才「挖東牆補西牆」，且家裡投入大量資源處理官司，家人甚至被詐騙，害許入監「連棉被都買不起」。法院定2/10上午宣判。

庭訊結束後，記者問許智信「家人有被詐騙嗎？」他用力點頭後，大聲回答「對」，但對於金額他則欲言又止，隨後被押返監獄繼續執行。

54歲的許智信從2020年2月10日到2023年9月29日，陸續擔任過宜蘭縣府公共造產基金的雇用業務員、管理員及專員，負責處理縣府公共造產業務，許智信之後又支援縣長室服務，對外都以林姿妙的秘書、助理或林姿妙團隊駐區宜蘭市專員自居，經常陪著林姿妙出席活動或代表參加。

廣告 廣告

許智信被控在2021年6月到2023年9月間，用投資「不公開標案」等藉口邀17名廠商、友人入股投資逾6500萬元後難以清償，逃亡9天後在台北車站落網。一審認定，他利用職務在10起投資案詐財，依貪污罪各判7年2月到7年10月不等，而他另涉及7起以投資名義詐騙，各判7月到1年2月不等，應合併執行12年。

許智信上訴二審後大逆轉，二審認定17案全為詐欺罪，輕判4年10月，最高法院日前將10案撤銷發回更審，7案定讞。許智信第一波應執行2年6月，他已入監。

舊屬涉貪，宜蘭縣長林姿妙貪污案也在高院審理中。資料照。廖瑞祥攝

高院更一審今天開庭，檢察官仍主張他涉貪，強調許智信在案發時是宜蘭縣府的聘僱專員，受縣府指派服務地方團體機關，具有法定職務權限，對縣府的公共事務決策有一定影響力，且他對外自居「林姿妙團隊駐宜蘭市專員」。檢方也認為，他經常陪同或代表林姿妙出席活動，當然有參與公共事務採購及招標的權限，構成利用職務機會詐取財物罪。

許智信則交由委任律師代打。

律師強調，許智信當時無非是希望快還錢給告訴人，才會「挖東牆補西牆」對外借款，他現在承認詐欺罪，當初如果每個受害人（告訴人）的錢都進他的口袋，他也不至於進監獄連買棉被的錢都沒有。原審交互詰問後，大部分被害人都有拿到許智信的回款，雖然沒還完，但這些人也是基於「高額利率」才借錢給他，顯然他並非出於惡性犯案，希望法院從輕量刑。

律師也強調，最高法院發回的原因是二審判決沒有釐清許智信的具體職務，而是直接認定他只成立詐欺取財罪，有未盡調查之責。但發回後，高院曾發函宜蘭縣政府，縣府回函認定，他的工作範圍是蒐集民情這種較為庶務的末端工作，不具有決策性的權限，明確表示許智信無權代表林姿妙去協調、監督菜狗案和工程標案，縣長也不需要向他諮詢或聽他建議。

律師表示，許智信施用的詐術和他的職務沒有相關，連縣政府的回函都是這樣講，繞了一圈，還是跟二審認定的事實相符，許智信的私人行為並不等於「公務員許智信」。律師強調，檢方是對函文「過度解釋」，卻沒有舉證許智信對蔡購案或工程標案的實質影響力。

律師指出，被害人想像許智信是縣長林姿妙「身邊紅人」，把印象投射在他身上，產生信任感，卻不清楚許在縣府做什麼工作，顯然許沒有利用職務之便，不涉及貪污罪。

檢方則回批，許智信多次利用公務員身分詐欺取財，犯罪所得高達數千萬，嚴重破壞公務人員形象，犯行非常嚴重，希望法院從重量刑。律師則緩頰說，許智信當初涉案，導致家裡面投入大量資源處理官司，家人也被詐騙，害他在監獄連買棉被的錢都沒有。律師懇請合議庭思考，本案究竟是侵害國家法益還是個人法益？這樣的犯行是否已經達到敗壞公務人員形象的標準？

合議庭審判長訊後諭知全案辯論終結，定2/10上午10點宣判，許智信表示要出庭聽判。

更多太報報導

大逆轉！林姿妙「身邊紅人」詐6500萬一審重判12年 二審「這原因」改判4年10月

林姿妙「身邊紅人」許智信詐騙6500萬！「他」被捲走千萬驚人反應曝光

林姿妙親信打「縣長名號」騙走6500萬！ 被害人反求「輕判」原因曝