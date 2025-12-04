林姿妙女兒涉圖利！律師嗆廉政官不正訊問 檢察官掀筆錄：林羿伶說「這句」是在喬

林姿妙女兒林羿伶今天出庭否認犯罪。廖瑞祥攝



宜蘭縣長林姿妙涉貪案中，被暱稱「地下縣長」的林姿妙女兒林羿伶一審被判3年6月。高院今天首度傳喚她到庭，她否認犯罪，強調有接到羅東縣長吳秋齡的電話，但吳沒有請託只是在抱怨時任代理建設處長吳朝琴，她更沒有吳朝琴叫到官邸。檢察官則拿出筆錄回轟，林羿伶當時在電話裡回吳秋齡「阿嬸啊！那我來了解，我看文一下…」吳秋齡找上林羿伶就是在「喬」。

檢方查出，林姿妙和縣府團隊涉及的羅東公正段1558農地免徵土地增值稅案，地主陳正勳曾透過吳秋齡請託林羿伶，吳數次打電話給林羿伶及縣府團隊關說，不過，檢方認定吳秋齡未觸法而簽結。至於林羿伶在宜蘭縣政府雖然不具公職身分，但檢方仍將她依圖利罪起訴，一審判3年6月。

林羿伶今天否認犯罪，強調吳秋齡當時確實有打電話給她，但吳是在抱怨吳朝琴做事情的態度不友善，不是要請託她處理事情，她在電話裡也沒有答應做任何事情。至於吳為何被監聽到電話裡說「他們有共識」？林羿伶強調，她是第一次聽到這種事，她完全不知道。

林羿伶說，「講到課徵增值稅或延長使用部分，在選舉期間，根本沒有土地增值稅這件事情，我們是要圖利誰？吳朝琴是被檢廉誤導的，而且一審判決也只有採用吳朝琴在偵查中不利於我們的供述，實際上，我沒有跟吳朝琴在官邸見過面，更不認識地主陳正勳。」

委任律師則開撕廉政署，強調廉政署監聽譯文指林姿妙有提到「理事長」，但一審勘驗後已經確認是在講「琴（音譯）洲理事長」，不是在講「陳正勳理事長」，廉政官卻提示給吳朝琴，誘導他錯誤供述。律師也說，廉政官不正訊問吳朝琴，嗆他「這句話會讓你死」、「我就丟你到候訊室」、「你當我前面沒資料..蛤…你把我當白痴耍是不是…」律師說，林羿伶對這些事很不服氣，她沒有圖利的動機和行為，且吳朝琴的供詞被誘導是不正訊問，根本是時序錯亂。

林姿妙和女兒林羿伶今天同時到高院出庭。廖瑞祥攝

但檢察官當庭反嗆說，地主劉石純已經證述「土地根本沒改正，土石就堆在哪邊」，如果當時已經改正完成（農地農用），吳朝琴又何必要求陳正勳出具偽造的土石證明呢？

檢察官說，吳秋齡找林羿伶就是要喬陳正勳，林羿伶在電話裡還回她，「阿嬸啊！那我來了解，我看文一下，然後再來…」加上吳朝琴也證稱「林羿伶有叫我去官邸」，由此可見，林羿伶實質上對吳朝琴的職務執行有影響力。

法官問林羿伶，2019年8月13日下午，她在電話裡告訴吳秋齡「會去了解」，這是什麼意思？林羿伶愣了一下，法官叫她「不要怕，如實講出來就好」，林羿伶強調，是有通過電話，但她實際上沒有去了解，也沒有參與後面的事情，更不知道吳秋齡有為此召開跨局處會議處理。

法官問她，「在那通電話以後，有找過吳朝琴去官邸嗎？」林羿伶矢口否認，「我絕對沒有跟任何公務員討論過這件事，而且媽媽當選後，我們完全退出競選總部的運作，都是楊吉雄在處理的。」

法官聽完她的辯解後，當庭問林羿伶對於限制出境出海的看法，林羿伶嚴正表示，「我要證明清白，沒必要逃亡，我要證明成我是無罪的，不會逃亡。」法官將她的話記入筆錄，諭知全案改2/12下午再開庭。

