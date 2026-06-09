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政治中心／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙的親信，同時也是縣府前專員許智信，因欠下高利貸打著林姿妙秘書的名義，對外詐財6500萬元，短短三年時間就有17人受害，其中7件已遭判刑2年6月，許智信入監服刑，其餘10案件最高法院做出最終判決，總刑度達73年2月。

宜蘭縣長室專員許智信vs.記者（2023.10）：「你借那麼多錢要幹嘛。」

不發一語快步離開，他就是宜蘭縣長林姿妙的親信許智信，過往他打著縣長秘書名義，用"空氣標案"詐財高達6500萬元，在2024年鋃鐺入獄，如今最高法院作出最終判決，累計刑期再加73年2月！

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林姿妙昔日心腹許智信詐財6500萬元 遭重判73年2月

林姿妙昔日心腹許智信詐財6500萬元，遭重判73年2月。（圖／民視新聞）

宜蘭縣長參選人（民）林國漳：「因為我們刑法的規定，就是說最高的一個執行刑就是三十年，所以屆時一定是在七年多跟三十年，這中間會定一個執行刑，我們絕對不允許這樣的行為，只要是有這樣的行為，我們一定予以嚴辦。」

過往許智信深得宜蘭縣長林姿妙信任，時常代表林姿妙在地方跑攤，但他因投資失利欠下高利貸，開始用公務員身分的編造假標案，像是謊稱宜蘭媽祖文化節有獨家標案，誘騙受害人投資周邊物資、聖誕節點燈活動需要外包，及童玩節有大型工程要受害者出資分潤等，從2020到2023年共有17人受騙，其中7件已遭判刑2年6月定讞，其餘10案件分別處7年2月到7年10月徒刑，總刑期共73年2月，應執行刑期後續仍待法院裁定。

林姿妙昔日心腹許智信詐財6500萬元 遭重判73年2月

林姿妙昔日心腹許智信詐財6500萬元，遭重判73年2月。（圖／民視新聞）宜蘭縣國民黨議會黨團書記長林義剛：「對這個判決我覺得非常遺憾，當然這麼大的一個縣府服務團隊，難免有一兩顆老鼠屎。」

宜蘭縣議員（民）林麗：「許智信這個案件，不只是個人犯罪問題，同時更嚴重傷害，人民對於政府的信任。」

藍營試圖用老鼠屎切割，但縣長林姿妙因涉貪停職中，如今昔日心腹又遭重判，重創宜蘭縣府的公信力。

原文出處：林姿妙昔日心腹許智信詐財6500萬元 遭重判73年2月

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