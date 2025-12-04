林姿妙涉貪二審開庭！ 檢方聲請「限制出境出海」急了 律師：這只是給她心靈打擊
宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審去（2024）年底重判12年6月，她遭停職迄今338天。高院今天首度傳她出庭，檢察官使出撒手鐧聲請法院對她「限制出境出海」防逃，林姿妙頗為錯愕，當庭感嘆自己38歲喪偶（先夫為前宜蘭縣議員林明正），導致她揹債還得養小孩，她雖很少出國，但也不希望被境管；律師則強調，她不可能逃，境管只是給「心靈上的打擊」而已，盼法院審慎考慮。
檢方查出，林姿妙涉及4大塊圖利洗錢弊案，包括違法核發1558地號土地農地農用證明書、違法延長坐落98地號土地上臨時性建築物使用期限、違法使1558地號土地之交易繼續維持免徵土地徵值稅及洗錢3250萬、800萬元財產來源不明罪。林姿妙、林羿伶母女及縣府官員、地主等15人被起訴。
一審歷經兩年審理，去（2024）年12月31日，依圖利罪判林姿妙7年、褫奪公權6年，另依公務員財產來源不明罪判2年6月、褫奪公權2年，也依《洗錢防制法》之特殊洗錢罪判3年6月，應合併執行12年6月、褫奪公權6年。
一審僅有2名被告逃過一劫，分別是礦業公司負責人林錫欽獲緩刑、時任建設處代理處長黃志良無罪，其他13人均被判刑。檢方對林姿妙等14人提上訴，只對林錫欽緩刑沒意見，至於13名有罪被告則全提上訴。
高院今天首度開庭傳喚林姿妙、女兒林羿伶母女及助理張桂綾3人到庭答辯。林姿妙當庭否認犯罪，強調自己不知情，也沒有經手過公文。
法官突然問她，「檢察官聲請對你限制出境出海，你有意見嗎？」
林姿妙面對突如其來的問題，看起來有點錯愕，她突然說，「我跟各位『大法官』（編按：應為高院受命法官）說，我的丈夫一生熱愛政治，他在從政期間也背了很多債，過世以後，我才會負債，我要養四個小孩，我總共三個兒子一個女兒…我要還錢很辛苦，所以才會需要借錢。」
她低聲說，「我不希望法院境管我，雖然我很少出國….」
林姿妙的律師團火力全開，強烈反對法院對她祭出境管。律師強調，林姿妙的家人、財產全都在宜蘭縣，不可能逃到國外，且林姿妙之前每次開庭都會準時出庭，她沒有任何國外護照，當然不可能逃亡。
律師感性地說，林姿妙38歲就守寡了，由於她長期擔任地方公職，以絕佳服務得到民眾支持，選舉才會順利當選，本案發生時，媒體鋪天蓋地的圍剿她，但宜蘭縣民依然支持她，讓她拿到比以前更高票當選，「一審判決對她不公平，在限制出境，只是給她心靈上的打擊，她不可能逃亡，一定在法庭力爭清白，請法官審慎考慮。」
