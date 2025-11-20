林姿妙涉貪二審開戰！5被告出庭喊冤 官員控廉政署問案恐嚇「你要扛下來嗎？」

林姿妙涉貪遭判12年半，5名涉案被告二審開庭全喊冤。資料照。翻攝林姿妙臉書



宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污洗錢，一審去（2024）年底重判12年6月，導致林停職迄今324天。二審今天首度開庭，法官傳喚包括地主劉石純、時任羅東鎮經建課長趙紘勳、時任縣府建設處科長林志揚在內的5名被告，5人均抗辯無罪，趙紘勳委任律師直斥廉政官問案詐欺誘導，還恐嚇「如果不是上級指示，就是你指示的，你要扛下來嗎？」讓趙被迫做出迎合廉政官的答案。

檢察官「建議境管」含林姿妙？

法官今天當庭告知5名被告，檢察官的補充理由書建請對「部分被告」限制出境，但也希望一併審酌其他被告，至於「部分被告」是否包含林姿妙，檢方並未當庭洩漏底牌。法官問5人對於限制出境的意見，劉石純強調在中國有經商，雖然沒有頻繁前往，但希望不要境管，只要出境會先呈報法院；其他官員則表示暫時沒有出境計畫，強調出境前會呈報法院。

宜蘭地檢署追查林姿妙貪污案，認定其非法核發農地農用證明書、非法延長臨時性建築物使用期限、還免徵土地徵值稅圖利地主，更涉及洗錢3250萬及800萬元財產來源不明。檢方2022年8月依圖利、洗錢、公務員財產來源不明等多項罪名起訴林姿妙等15人。

劉石純(前方拿拐杖者)涉及林姿妙貪污案，今天到高院出庭喊冤。侯柏青攝

一審有14名被告被判刑，分別是林姿妙12年6月，林姿妙女兒林羿伶3年6月、時任建設處代理處長吳朝琴3年6月、時任財稅局長盧天龍5年10月、時任農業處長康立和判3年8月，地主劉石純及陳正勲分別判3年6月、3年8月等。涉案的兆峰實業股份有限公司負責人林錫欽獲判緩刑、時任建設處代理處長黃志良則無罪。除了林錫欽外，檢方針對14名被告提上訴。

本案於去年12/31一審宣判，被告和檢察官於2月分別提上訴，高院直到今天才開庭，法官還當庭解釋，因全案卷證龐雜，因而委託法官助理詳細整理，才會隔了一段時間才開庭。高院今天傳喚地主劉石純、趙紘勳、黃耀智、林志揚及黃志良等5人到案。

曾任宜蘭縣多屆議員的劉石純在地方政商實力雄厚，也擔任蘭陽技術學院董事長。但他一開庭就喊冤，強調另名股東陳正勲（蘭陽技術學院董事）是賣掉個人土地，錢也是他自己拿走，這些錢不是公家的，也沒分給他，「判我圖利很冤枉、委屈」。

劉石純表示不清楚公家法令，但他沒有拿到任何不法利益，他和陳正勲是無償借土地給林姿妙的表姊，作為林姿妙的競選總部，他不清楚延長使用、解除列管等狀況，他不解地說，「如果我圖利，那2018年蓋章核准不用繳土地增值稅的公務員，難道也都犯圖利罪嗎？」

趙紘勳(右)今到高院出庭時，抗辯廉政官違法詢問，左為委任律師游儒倡。侯柏青攝。

趙紘勳委任律師緊咬廉政署

時任羅東鎮公所經建課長趙紘勳也堅稱無罪，其委任律師游儒倡辯護時表示，一審判決認為1558號土地不符農業用途，主要理由是時任羅東鎮公所經建課員黃耀智的6張現場勘驗照片「布滿砂石」，但照片顯示根本不是如此，只有一角有砂石，這是要讓農用機具進入果園的必需品，該地是農用沒錯，連果樹都長到一層樓高了…

游儒倡還砲轟廉政署，主張廉政官問案時詐欺、錯誤誘導，而且反覆疲勞詢問，甚至恐嚇趙紘勳「如果不是上級指示，那就是你指示的，你要扛下來嗎？」導致趙紘勳被迫講出「迎合廉政官的答案」。他感嘆，在一審已經多次強調只有法院可以矯正偵查人員的不正訊問，很遺憾原審判決對於不正訊問的認定「寥寥數語」、「輕輕帶過」，失去法院維護程序正義的功能。

檢察官則反嗆，實際地主劉石純也說過，砂石填上去了，要取出難，本來要做停車場用，但砂石一直放在那…檢方回批，趙紘勳在偵訊是供稱，「黃耀智說此案上面有關係，是有關係，不是單純關心，趙紘勳是看黃怎麼勾，就跟著勾，如果上面沒有關心，這案子怎麼會過？」

黃耀智(中，綠衣者)在委任律師(左、右)陪同下出庭，他也主張趙紘勳被不正訊問。侯柏青攝

林志揚(右)今天到高院出庭，強調下屬上簽時，沒人認為有違法疑慮，左為委任律師。侯柏青攝。

官員辯無罪，檢方當庭嗆回去

時任羅東鎮公所經建課員黃耀智也抗辯無罪，稱自己沒有圖利私人的動機。委任律師則指出，黃耀智沒有受到「上級」不當關心，趙紘勳雖然在偵訊時供稱「黃耀智說『上面』有在關心」，但趙紘勳是被不正訊問的，而且趙紘勳就是黃耀智的「上級」，怎麼會是下屬告訴上級長官「上面在關心」？律師還說，黃耀智在一審有聲請傳喚時任羅東鎮長林姿妙、主任秘書曾成陽，但一審卻不准，有未予調查之違法。

時任宜蘭縣政府建設處科長林志揚也不認罪，委任律師強調，簽辦上來的簽呈沒有任何人有意見，一致准許延長使用，他身為科長只有文書審查，又沒有去現場履勘，承辦人也沒說有違法疑慮，他沒有圖利的犯意和動機。時任建設處代理處長黃志良一審無罪，他今天仍堅稱清白，強調不知道土地共有人和林姿妙的關係。

不過，檢方當庭譏諷林志揚，強調林榮發建築師事務所的建築師黃韋翰證稱，查了法規就知道無法申請延長使用，林榮發也說曾經找林志揚溝通「延後拆除」的正當理由，「下面的人都說知道違法，只有科長不知道？這種說法殊難採信。」

對於趙紘勳的委任律師游儒倡，今天在法庭上主張被趙紘勳被廉政官詐欺詢問等，廉政署澄清指出，偵辦案件重視證據明確，所有詢問程序都按照《刑事訴訟法》規定走，況且一審法院已認定沒有不正訊問的狀況。

黃志良(右)是本案唯一獲判無罪者，他到高院出庭仍稱清白，左為委任律師。侯柏青攝。

