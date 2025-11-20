林姿妙涉貪污洗錢一審判12年6月！停職324天 二審今天首開庭缺了「她」

林姿妙一審判12年6月，睽違324天，二審才開庭。資料照。廖瑞祥攝



宜蘭縣長林姿妙涉嫌收受不正利益240萬、洗錢7844萬，宜蘭地院歷經兩年審理，去年12/31依貪污罪之圖利罪、公務員財產來源不明及洗錢罪，判她12年6月、褫奪公權6年，林姿妙當天起遭停職，成為暨新竹市長高虹安之後，第二位遭到停職的現任縣市長。睽違324天後，高院今天下午將首度開庭審理，但據悉，法官今天未傳喚林姿妙到庭。

宜蘭地檢署在2022年8月起訴包括林姿妙在內的縣府主管、業者等15名被告，檢方起訴的四大塊犯行包括非法核發1558地號土地農地農用證明書圖利他人；非法延長坐落98地號土地上臨時性建築物使用期限圖利他人；非法使1558地號土地之交易繼續維持免徵土地徵值稅圖利私人；洗錢3250萬及800萬元財產來源不明罪。

一審認定，林姿妙直接捲入後兩案，依《貪污治罪條例》之圖利罪判林姿妙7年、褫奪公權6年，另依《貪污罪》之公務員財產來源不明罪判2年6月、褫奪公權2年；另依《洗錢防制法》之特殊洗錢罪判3年6月，應合併執行12年6月、褫奪公權6年。而真正導致林姿妙丟官的，不是刑度最重的圖利罪，而是公務人員財產來源不明罪。

林姿妙等被告分別提起上訴，檢方於今年2/4也認為判決過輕，對林姿妙等14人提上訴，檢方僅對兆峰實業股份有限公司負責人林錫欽判緩刑沒意見。

全案被起訴的15人，除林姿妙判12年6月，前建設處代理處長黃志良無罪、林錫欽緩刑以外，縣府高層和業者全數淪陷。其中，林姿妙女兒林羿伶判3年6月、時任建設處代理處長吳朝琴3年6月、時任財稅局長盧天龍5年10月、時任農業處長康立和判3年8月不等。而地主劉石純和陳正勳也被判刑。

林姿妙涉貪洗錢案判決出爐，15名被告刑度一覽。

