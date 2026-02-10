林姿妙「前秘書」慘了！許智信詐7人關2年半 另涉10案今翻盤變「貪污」重罪

林姿妙親信許智信開庭。資料照。廖瑞祥攝



前宜蘭縣長林姿妙秘書許智信積欠高利貸，竟打林姿妙「身邊紅人」旗號，以投資縣府標案當藉口訛詐17名廠商友人6500萬元。一審依貪污判12年，二審改用17個詐欺罪輕判4年10月，但最高法院將其中7案定讞，許智信確定入監2年半，剩下10案則發回更審。不過，高院合議庭今天逆轉改判貪污，每案判7年2月到7年10月不等，許智信面臨重刑。可上訴。

54歲的許智信從2020年2月10日到2023年9月29日，陸續擔任宜蘭縣府公共造產基金的雇用業務員、管理員及專員，負責處理縣府公共造產業務，許智信之後又支援縣長室服務，對外都以林姿妙的秘書、助理或林姿妙團隊駐區宜蘭市專員自居，經常陪著林姿妙出席活動或代表參加。

宜蘭縣長林姿妙涉及的貪污案，目前還在高院審理。資料照。廖瑞祥攝

他被控在2021年6月到2023年9月間，用投資「不公開標案」等藉口邀17名廠商、友人入股投資逾6500萬元卻無法清償，逃亡9天後在台北車站落網。一審認定，他利用職務在10起投資案詐財，依貪污罪各判7年2月到7年10月不等，而他另涉及7起以投資名義詐騙，各判7月到1年2月不等，應合併執行12年。

許智信上訴二審後大逆轉，二審認定17案全為詐欺罪，輕判4年10月，最高法院日前將10案撤銷發回更審，7案定讞。許智信第一波應執行2年6月，他已入監。

許智信在法院應訊時，強調只涉及詐欺，沒有貪污。但高院更一審合議庭認定，依照卷內事證，他涉犯的10案都構成貪污之公務員利用職務上機會詐取財物罪，因而認為他的說法不可採信，全部上訴駁回。

合議庭審酌，一審充分考量沒有坦承犯罪、詐取財物的金額及綜合評價家庭經濟狀況等條件後，對3人量處7年2月到7年10月不等徒刑，褫奪公權部分應執行5年。全案可上訴。

本案合議庭成員為審判長戴嘉清、受命法官王筱寧、陪席法官古瑞君。

