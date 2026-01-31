林威雄《名畫背後的聖經故事》 點燃人間生命的火炬

（記者鄭松維∕台北報導）由愛底家教會主辦、台灣愛底家生命培育協會協辦的林威雄《名畫背後的聖經故事》新書分享會，1月31日下午三時在淡水中正路一段55號愛底家教會舉行，到場賓客上百人，聆聽作者講解創作歷程。

《名畫背後的聖經故事》作者林威雄講解創作歷程。（圖∕主辦單位提供）

《名畫背後的聖經故事》作者林威雄講解創作歷程。（圖∕主辦單位提供）

上市一周便登上博客來藝術類排行榜的《名畫背後的聖經故事》，作者林威雄三個月來馬不停蹄的到各地分享創作故事，這個周末，在財團法人台灣愛底家生命培育協會創辦人趙守貞牧師的邀請下，來到淡水小鎮分享，他以「生命中的每一個人，其實都可以成為別人的光」現身說法創作的感悟，期許每一位讀者都能活成一道光，「因為你不知道，誰會藉著你的光，走出黑暗。」

廣告 廣告

林威雄著作《名畫背後的聖經故事》封面。（圖∕主辦單位提供）

林威雄著作《名畫背後的聖經故事》封面。（圖∕主辦單位提供）

年過70才出第一本書的林威雄，不曾想過第一本書便能獲得廣大讀者的迴響，甚至有讀者寫了近千字的文字告訴他，翻夜間對生命的感悟。他很慶幸，身為基督教家庭第三代信徒，四十年的職場熙熙攘攘的生涯，與教會互動有限，直到退休後，發現年少種下的信仰早已深植，這段歷程，猶如心中摯愛林布蘭的畫作。

許多讀者提到世界三大名畫之一《夜巡》作者林布蘭，都會提到他的聖經故事代表作《浪子回頭》，為一生風華絢爛，漂泊多年後黯然返家的林布蘭，感嘆生命無常之際，也為其歸家安息感到欣慰。林威雄對照林布蘭年輕的畫作《回頭的浪子》筆下浪子的穿金戴銀，與《浪子回頭》中一身布衣、兩手空空伏在父親懷裡的姿態，正是林威雄生命的真實寫照。

來賓聆聽林威雄Rudy老師講解創作歷程。（圖∕主辦單位提供）

來賓聆聽林威雄Rudy老師講解創作歷程。（圖∕主辦單位提供）

曾任台灣麥當勞、上海肯德基與台灣寶島眼鏡等多家知名企業高階主管的林威雄，想讓心中的信仰也能成為讀者心中的光，於是在疫情期間重拾對西方藝術的熱情，成立工作室在YouTube分享名畫背後的故事，分享300多輯後，在鄰居也是資深出版人張維新的鼓勵下，決定將影音轉化成紙本，讓更多人透過名畫背後的信仰故事，找到並推開一扇光亮的窗。在現場讀者充滿光彩的跟隨眼神中，他慶幸自己信仰啟程的起點再次點燃，希望這道光，和每一讀者會聚，成為照亮別人生命的火炬。

中華出版基金會董事長張維新在分享會中引言提到，身為一個鄰居和好友，不避嫌的為大家推薦，《名畫背後的聖經故事》不僅是一本把「聖經故事」和「藝術名畫」真正結合在一起的書，更是「實體書」與「線上影音」成功整合的一本代表作，每一則故事的下方，都放上了QR Code，讀者用手機掃描就可以觀看同一主題的影片。此外，作者在原本 YouTube 的內容基礎上，特別新增了「聖靈啟發」與「思想延伸」，說明故事和這幅畫作的屬靈信息，並提出一些開放的問題與反思，上市後獲得許多讀者回響分享，都非常實用、也非常深刻。

右為作者林威雄Rudy老師、中為愛底家教會趙守貞牧師、左為中華出版發行人張維新。（圖∕主辦單位提供）

右為作者林威雄Rudy老師、中為愛底家教會趙守貞牧師、左為中華出版發行人張維新。（圖∕主辦單位提供）

身受孩子們喜愛的趙守貞牧師奶奶，分享會後特別送出新年禮物，這場藝術講座將延續一年，每一個月最後一周的禮拜六下午，都將在淡水小鎮協會基地舉辦故事分享會，歡迎讀者道協會來一起見證信仰與施命的故事。