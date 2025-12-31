林媽利醫師-由基因呈現論述古今台灣族群來龍去脈



由基因呈現論述古今台灣族群來龍去脈

2025/12/31 陳榮祥



昨天中午台北愛鄉基金會董事會，會中林媽利醫師贈送她在前衛出版社新書-《豐富多彩的台灣》.





她已屆90歲高齡，仍為畢生血液研究在努力，每星期五天上班在淡水馬偕醫院.為維持研究人員薪資而躭心.台灣政府還真不夠重視基礎醫學研究，包括馬偕醫院也被業績追著跑！

真幸運的事發生在偶然，基金會的郭董事覺得林媽利醫師幾十年的研究成果及研究室人員的維持太重要了，當場願意每年捐100萬元充當人員聘用及研究基金.這是長老教會的神的恩典！

我自己也在林媽利醫師研究室作完基因檢測，約略了解自己祖先可能的來龍去脈.自己過去也研讀林媽利醫師多本著作，也對尊敬的陳耀昌醫師著作多所研讀.

基因突變帶來很多人的訊息，全基因檢測已是顯學.政府應該重視由血液基因的檢測，帶來多元巨大的價值，馬偕醫院擁有台灣最重要的寶.但主事者急功進利看不到長遠研究的價值.血液研究一定是現代醫學最重要的課題！

因此我用AI幫我整理林媽利醫師的研究成果，我詳細整理這重要資料於下：

廣告 廣告



林媽利醫師是台灣輸血醫學之母,其著作—豐富多彩的台灣,她對台灣人民來源的研究,包括南島語系及平埔族群、漢人等等生活在台灣土地6000年來的人類論述.





林媽利醫師被尊稱為「台灣輸血醫學之母」

，她在 2025 年出版的著作《豐富多彩的台灣：林媽利醫師談台灣特有血型及血緣研究》中，彙整了她數十年來透過人類白血球抗原（HLA）、粒線體 DNA（母系遺傳）及 Y 染色體（父系遺傳）對台灣族群來源的研究精華。

以下根據其研究論述，以年代發展與族群遷移的角度，呈現她對台灣人民來源的深度解析：

一、 研究核心論述：台灣人血緣的多元與本土性

林媽利醫師的研究顛覆了傳統「台灣人多為純種中原漢人」的觀點。其核心結論指出：

高比例的原住民血緣： 約 85% 的台灣人（主要指閩南、客家族群）帶有台灣原住民（平埔族或高山族）或東南亞島嶼族群的基因。

平埔族並未消失： 歷史上的平埔族群並非消失，而是透過與漢人移民的大量通婚，血緣已完全融入現代台灣人之中。

南島語族的發源關鍵： 台灣是南島語族向外擴散的重要據點，研究甚至證實了波里尼西亞人與台灣原住民的母系血緣關聯（即「台灣製造」論點）。

二、 台灣人民來源的年代格式與歷史脈絡

林醫師透過 DNA 定序分析，推估了不同族群來到或形成於台灣土地的時間線：

距今約 6,000 年至 5,000 年前：南島語族的定居與起源

起源論述： 林媽利研究發現，台灣原住民的基因與東南亞島嶼族群（印尼、菲律賓）有高度相似性，但在台灣長期相互隔離與基因漂移後，發展出特有的本土血緣。

研究發現： 台灣原住民與波里尼西亞人（如夏威夷、毛利人）在母系血緣上有直接關連，證明台灣是南島語族 5,000 年前向太平洋擴散的起點。

距今約 5,000 年至 1,300 年前：早期先民的移入

特有血緣（TW 血緣）： 林醫師在研究中發現了 31 個台灣特有的血緣單倍群（TW 血緣），約佔受測樣本的 1/4。

多元來源： 這些血緣包含來自東南亞及亞洲大陸的成分，顯示早在所謂「唐山公」大規模移民前，已有不同族群在數千年前陸續抵達台灣。

距今約 1,000 年至 400 年前：近代的族群融合

漢化過程： 近 1,000 年內有較多移民遷入。林醫師強調，所謂的「漢人」移民，多數其實是中國東南沿海的「越族」後裔，而非純中原人。

唐山公與平埔媽： 17 世紀起，大量閩粵移民來台，因當時渡台禁令限制女性，男性移民多與平埔族女性通婚。

研究數據： 透過 HLA 基因頻率分析，台灣漢人（閩南、客家）的基因組與東南亞族群（如泰國人）較為接近，與北方漢人則有明顯區隔。

20 世紀至今：現代台灣人的形成

血型研究的啟示： 林醫師發現台灣人擁有一些特殊的稀有血型，如「米田堡血型」（佔台灣人口 4.5%）及「亞孟買血型」。

結論： 現代台灣人是歷經 6,000 年來，由南島語族、東南亞移民、閩粵越族後裔以及近代移民多次混合後形成的「大熔爐」。

三、 總結與社會影響

林媽利醫師在 《豐富多彩的台灣》 中強調，血緣研究的目的不在於分化族群，而是透過科學數據讓台灣人了解自身多元的身世起源。她提出「只要認同台灣就是台灣人」的觀點，將基因研究轉化為認同這片土地的科學基礎。

