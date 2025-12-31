林媽利醫師-由基因呈現論述古今台灣族群來龍去脈
由基因呈現論述古今台灣族群來龍去脈
2025/12/31 陳榮祥
昨天中午台北愛鄉基金會董事會，會中林媽利醫師贈送她在前衛出版社新書-《豐富多彩的台灣》.
她已屆90歲高齡，仍為畢生血液研究在努力，每星期五天上班在淡水馬偕醫院.為維持研究人員薪資而躭心.台灣政府還真不夠重視基礎醫學研究，包括馬偕醫院也被業績追著跑！
真幸運的事發生在偶然，基金會的郭董事覺得林媽利醫師幾十年的研究成果及研究室人員的維持太重要了，當場願意每年捐100萬元充當人員聘用及研究基金.這是長老教會的神的恩典！
我自己也在林媽利醫師研究室作完基因檢測，約略了解自己祖先可能的來龍去脈.自己過去也研讀林媽利醫師多本著作，也對尊敬的陳耀昌醫師著作多所研讀.
基因突變帶來很多人的訊息，全基因檢測已是顯學.政府應該重視由血液基因的檢測，帶來多元巨大的價值，馬偕醫院擁有台灣最重要的寶.但主事者急功進利看不到長遠研究的價值.血液研究一定是現代醫學最重要的課題！
因此我用AI幫我整理林媽利醫師的研究成果，我詳細整理這重要資料於下：
林媽利醫師是台灣輸血醫學之母,其著作—豐富多彩的台灣,她對台灣人民來源的研究,包括南島語系及平埔族群、漢人等等生活在台灣土地6000年來的人類論述.
林媽利醫師被尊稱為「台灣輸血醫學之母」
，她在 2025 年出版的著作《豐富多彩的台灣：林媽利醫師談台灣特有血型及血緣研究》中，彙整了她數十年來透過人類白血球抗原（HLA）、粒線體 DNA（母系遺傳）及 Y 染色體（父系遺傳）對台灣族群來源的研究精華。
以下根據其研究論述，以年代發展與族群遷移的角度，呈現她對台灣人民來源的深度解析：
一、 研究核心論述：台灣人血緣的多元與本土性
林媽利醫師的研究顛覆了傳統「台灣人多為純種中原漢人」的觀點。其核心結論指出：
高比例的原住民血緣： 約 85% 的台灣人（主要指閩南、客家族群）帶有台灣原住民（平埔族或高山族）或東南亞島嶼族群的基因。
平埔族並未消失： 歷史上的平埔族群並非消失，而是透過與漢人移民的大量通婚，血緣已完全融入現代台灣人之中。
南島語族的發源關鍵： 台灣是南島語族向外擴散的重要據點，研究甚至證實了波里尼西亞人與台灣原住民的母系血緣關聯（即「台灣製造」論點）。
二、 台灣人民來源的年代格式與歷史脈絡
林醫師透過 DNA 定序分析，推估了不同族群來到或形成於台灣土地的時間線：
距今約 6,000 年至 5,000 年前：南島語族的定居與起源
起源論述： 林媽利研究發現，台灣原住民的基因與東南亞島嶼族群（印尼、菲律賓）有高度相似性，但在台灣長期相互隔離與基因漂移後，發展出特有的本土血緣。
研究發現： 台灣原住民與波里尼西亞人（如夏威夷、毛利人）在母系血緣上有直接關連，證明台灣是南島語族 5,000 年前向太平洋擴散的起點。
距今約 5,000 年至 1,300 年前：早期先民的移入
特有血緣（TW 血緣）： 林醫師在研究中發現了 31 個台灣特有的血緣單倍群（TW 血緣），約佔受測樣本的 1/4。
多元來源： 這些血緣包含來自東南亞及亞洲大陸的成分，顯示早在所謂「唐山公」大規模移民前，已有不同族群在數千年前陸續抵達台灣。
距今約 1,000 年至 400 年前：近代的族群融合
漢化過程： 近 1,000 年內有較多移民遷入。林醫師強調，所謂的「漢人」移民，多數其實是中國東南沿海的「越族」後裔，而非純中原人。
唐山公與平埔媽： 17 世紀起，大量閩粵移民來台，因當時渡台禁令限制女性，男性移民多與平埔族女性通婚。
研究數據： 透過 HLA 基因頻率分析，台灣漢人（閩南、客家）的基因組與東南亞族群（如泰國人）較為接近，與北方漢人則有明顯區隔。
20 世紀至今：現代台灣人的形成
血型研究的啟示： 林醫師發現台灣人擁有一些特殊的稀有血型，如「米田堡血型」（佔台灣人口 4.5%）及「亞孟買血型」。
結論： 現代台灣人是歷經 6,000 年來，由南島語族、東南亞移民、閩粵越族後裔以及近代移民多次混合後形成的「大熔爐」。
三、 總結與社會影響
林媽利醫師在 《豐富多彩的台灣》 中強調，血緣研究的目的不在於分化族群，而是透過科學數據讓台灣人了解自身多元的身世起源。她提出「只要認同台灣就是台灣人」的觀點，將基因研究轉化為認同這片土地的科學基礎。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 14
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 17
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 275
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 40
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前 ・ 11
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 56
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 90
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 4 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9