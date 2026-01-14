林子宇再貼屋頂合照曝這7點 遭網洗版：黑箱啦！以前怎麼罵人家的？

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，今（14）日上午6時抵台，並於9時30分召開記者會說明。隨行的民眾黨前國際部主任林子宇也在臉書發文寫下7點，她未明說，但看文字脈絡應是黃國昌返台後的重點摘要。

林子宇在臉書發文寫下7點，她未明說，但看文字脈絡應是黃國昌返台後的重點摘要。（圖／翻攝自林子宇臉書）

林子宇寫下7點：

1. 我抵達台灣，即收到保密請求，基於外交誠信，台灣民眾黨會遵守。

2. 此行拜會包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT/W、美國戰爭部「等」行政部門。

3. 與對等、符合台灣訪團關注之議題之人選會面。

4. 去年就有出訪規劃，我方主動喊停；我卸任前夕恰逢美國國務院針對對台軍購八大項進行國會知會程序，我們又將出訪議題拿出來討論，美方協助推展，並盡善盡美依照我們的期待，一天密切的會議安排。

5. 台灣不管政府和政黨都應該跟對岸溝通與交流。

6. 軍購「過去犯的錯」不能也不應再犯。

7. 民眾黨會提出自己版本的特別條例。

