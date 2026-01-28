林子宇慘了！胡扯「向美國軍火商報告國防預算」 王定宇：追究法律責任

即時中心／連國程報導

台灣民眾黨立法院黨團提出軍購特別條例，將1.25兆元砍到剩4000億元，國防部昨（27）日表示，民眾黨自提的版本恐將窒礙難行，然而民眾黨態度強硬，前國際部主任林子宇昨日上網路節目，指控民進黨立委王定宇「在美國先跟軍火商報告1.25兆元國防預算」，王定宇在Threads上回應這則內容，怒斥「胡說八道」，揚言追究相關法律責任。

林子宇昨日上節目談國防特別預算條例，不但影射王定宇與美國軍火商過從甚密，還說近日「接連有美國軍火商訪台」，明顯是「執政黨有意無意要讓軍火商來搶1.25兆國防預算大餅」，相關言論被民眾黨支持者在Threads上轉發，但有網友看不下去怒批「造謠」，王定宇也親自在該貼文底下留言：「我會請律師研究這胡說八道的法律責任。」



王定宇也呼籲民眾黨主席黃國昌，縱使要自提軍購案版本，也請將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當鬥爭的籌碼。

