林子祥、葉蒨文獻唱為香港祈福 王心凌默哀：太震驚

林子祥、葉蒨文為香港祈福。（圖／翻攝自林子祥葉蒨文白頭到老演唱會）

香港大埔的火災牽動演藝圈人士的心，多位歌手和演員紛紛以不同方式表達關懷與祈福。林子祥、葉蒨文夫婦在成都巡演期間，特地與團隊在收工後錄製《每一個晚上》，透過歌詞中「無涯星海、點點星光」傳達即使在絕望中仍有相信的力量。同時，王心凌在紐約演唱會上提及這起令人震驚的事件，邀請觀眾一同為受難者默哀；而古天樂則因此取消了原定的工作行程，表達對事件的尊重。

林子祥、葉蒨文為香港祈福。（圖／翻攝自林子祥葉蒨文白頭到老演唱會）

林子祥、葉蒨文選擇以一種特別的方式表達對香港火災的關懷。他們在成都巡演工作結束後，率領團隊錄製了《每一個晚上》這首歌曲，沒有華麗的舞台特效，也沒有磅礡的編曲節奏，卻充滿了真摯的情感。這首歌的歌詞「每一個晚上我將會遠望，無涯星海點點星光」，正如同他們所傳達的訊息—即使在絕望中，仍然有相信的力量。

廣告 廣告

在紐約舉行演唱會的王心凌，同樣關注著香港大埔火災的消息。當她在舞台上提及這起事件時，觀眾們立即心領神會，紛紛嘆息。王心凌表示，這起火災確實讓人震驚，並邀請現場所有人一起靜默片刻，陪伴受難者和他們的家人。相較於隔空祈福，古天樂則採取了更具體的行動。由於這起意外，他取消了原定的工作行程。古天樂表示：「在這個沉重的時刻，我們實在沒有辦法抱著正常的心態出席這次的活動。」與他同行的胡子彤和張文傑，原本計劃在12月初帶《九龍城寨之圍城》到東京動漫節參展，官方也已發布缺席告示，希望大家能夠給予體諒。

這些演藝人士的舉動，不僅展現了他們對香港這片土地的情感連結，也表達了在災難面前人與人之間的關懷與支持。無論是透過音樂、言語或實際行動，他們都在用自己的方式為受災者送上溫暖與祝福。

更多 TVBS 報導

館長出手了！哀悼宏福苑大火捐100萬港幣 高喊「香港同胞加油」

不斷更新／香港大埔宏福苑5級惡火》死亡攀升「累計55死」72人送醫 下午又竄火舌

香港大火／宏福苑住戶一個月前憂工人抽菸恐釀災 未料竟「一語成讖」

香港大火／宏福苑已55死上百人失聯！港史最慘惡火奪600命

