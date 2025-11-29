林子程個展回望自然、記憶與社會

藝術家林子程（圖中）與國中同學合影，分享展出喜悅。（新營文化中心提供）

記者翁聖權∕新營報導

新營文化中心即日起至十二月十四日於雅藝館舉辦藝術家林子程的個展《我佇立於此》，透過二十件作品，展現出他對生活的細膩觀察與深刻感悟，也期待自己的作品如一面鏡子，折射出觀者對自我與環境的感知。

新營文化中心指出，「佇立」意味著停駐與深度觀照，對林子程而言，這既是自我歷程的停頓，也是重新定義的契機。他長期關注日常經驗與社會景觀，並透過三大創作軸心，形構其獨特的藝術語言：「重定自然」從自然萬物中尋找秩序與詩意，探索人類與自然之間的共生平衡與精神連結；「自身追憶」以藝術化的方式回望個人記憶與情感脈絡，試圖將時間化為具象紀錄；「社會狀態」凝視當代社會的集體現象與價值觀，並引發觀者近一步地思辯與對話。

《我佇立於此》展覽作品涵蓋色鉛筆與水彩等多樣媒材，林子程以色鉛筆細膩描繪自然紋理與內心肌理，以水彩展現流動光影與氛圍張力，觀眾得以在作品之間駐足，傾聽藝術語言所傳遞的情感與思想，並在自然、記憶與社會的交織中，尋找屬於自己的回應與定位。