林子閎《大咖時代》演「13年龍套魯蛇」！談連晨翔生女愣10秒送祝福

《大咖時代》在導演洪成昌籌備5年後終於開拍，除了新生代演員林子閎、蔡瑞雪外，還有一班老戲骨如班鐵翔、陸一龍等人助陣。

人氣男星林子閎今（3）日出席電影《大咖時代》開鏡儀式，此次他飾演一名在演藝圈打拼13年、命運卻始終停留在「零片酬」的跑龍套演員，為了夢想不斷受挫。他昔日 SpeXial 隊友連晨翔近日喜獲千金，媒體關心他有沒有道喜，但他聽到提問卻啞口無言10秒，好不容易才擠出一句「這個當然有說一下」，導演洪成昌忙替他解圍：「他社恐啦！」

前SpeXial成員林子閎挑梁主演電影 《大咖時代》，與蔡瑞雪分飾男女主角

《大咖時代》描繪素人演員翻身成大咖的歷程，林子閎飾演的貧窮魯蛇決定自編自導電影，歷經詐騙與眾人嘲笑與拒絕，終於摸出一條成功模式，扭轉命運，安婕希飾演他的妹妹，2人有多場感情重的對手戲演出。導演形容安婕希外表謹慎、內在情感卻澎湃，與角色極為契合。被問及早前捲進粿粿與王子、粿粿丈夫范姜3角關係的好友簡廷芮的近況，安婕希坦言兩人近期多是透過 IG的限時動態互相關注，雖然沒有頻繁地特別聯繫，但仍透過社群媒體默默支持彼此。同場的女主角蔡瑞雪則被導演爆料，面談時不斷「甩頭髮」展現極強自信心，完美契合劇中不食人間煙火的中產階級女孩形象。

現年75歲的資深戲骨陸一龍今日也同步現身開鏡現場，年逾古稀的他神采奕奕，展現極高親和力。陸一龍感性表示，來到現場就是為了「活到老學到老」，對他而言演戲沒有大小之分：「叫我當第8主角我也當，叫我當臨時演員我也來！」。他雖已75歲，但聲如洪鐘，滿面紅光，顯見狀態維持得十分好，健檢數字也沒紅字。陸一龍更幽默分享長壽祕訣在於「不計較、放輕鬆」，笑稱希望活到100歲持續帶給大家歡樂。

同樣是資深藝人的曹西平去年12月29日不幸被發現在家中去世，陸一龍過往與他曾在華視共事，現場提及曹西平，陸一龍感嘆其才華一流、敢說敢做，「可惜紅得比較慢，是演藝圈不可多得的藝人。很遺憾他的離開。」

《大咖時代》由導演洪成昌自編自導並任出品人，參與演員還包括陳佑俊、班鐵翔等人；預計於 2026 年 10 月底於全國院線上映。

