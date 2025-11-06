林孝謙《陽光女子合唱團》鎖定陳意涵 為翁倩玉「田調」改設定

導演林孝謙一開始就鎖定陳意涵（右）演出。（壹壹喜喜提供）

由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙與編劇呂安弦再度攜手的新片《陽光女子合唱團》，網羅陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及新人何曼希等同台。其中陳意涵是林孝謙鎖定非她不可的搭檔，另外林孝謙也特別「田調」才請到資深女星翁倩玉出馬。

導演林孝謙說一開始自己就鎖定了跟他搭檔過的陳意涵，「沒有她，我不會拍」。陳意涵從《比悲傷更悲傷的故事》到如今成為兩2個孩子的媽媽，導演認為這是老天給的最好時機—母職經驗讓她對角色的柔軟與真實自然流露。

另外一個驚喜是導演找上48年沒有在台灣演戲的翁倩玉，起初林孝謙也沒把握，所以還特別「田調」跑去看翁倩玉的演唱會。他說：「看到她又唱又跳2個半小時，我就知道要為她重寫角色設定！」將劇本中翁倩玉原要飾演的音樂老師角色，轉換成知名歌手，讓角色更立體。

林孝謙為邀請女星翁倩玉加入，特別跑去看翁倩玉的演唱會。（壹壹喜喜提供）

林孝謙直言，《陽光女子合唱團》裡的群戲與小孩戲是這部電影最大的挑戰。由於小孩不能被指令、不能強迫，只能「營造環境」。最難的一場，是小朋友第一次看見合唱團演出的戲：台上20多位、台下近200位群演，小朋友起初緊張、哭鬧；台上的姐姐們立刻用手機手電筒唱〈小星星〉，孩子安靜了，戲也順利完成。林孝謙說：「真的多虧了這些厲害的演員，神隊友的助攻才能讓這部電影達到最棒的效果。」

苗可麗透露，導演林孝謙不僅對主要演員很尊重，對臨演也一樣溫柔。她還分享一個林孝謙小祕密：「導演工作前會先在家靜坐30分鐘，為劇組、工作場域送祝福。原來我感受到的溫暖與愛，是他用心創造的能量。」

《陽光女子合唱團》將在12月31日全台上映。

