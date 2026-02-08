林宅血案之謎／《世紀血案》外流劇本影射史明涉案 與情報頭子汪敬煦說法不謀而合

電影《世紀血案》劇本疑似流出，有意影射台獨運動先驅史明是兇手。事實上，這角度和當年的情報頭子、警備總部司令汪敬煦說法不謀而合。（圖／翻攝畫面）

電影《世紀血案》取材自1980年震驚一時的「林宅血案」，不只未經受害者家屬林義雄同意就拍攝，流出的劇本更顯示有意影射台獨運動先驅史明是兇手。事實上，這角度和當年的情報頭子、警備總部司令汪敬煦說法不謀而合，也表明該片恐怕已帶有既定立場，導演與製片方勢必得對外清楚說明。

《世紀血案》爭議越演越烈，如今網路上更流出劇本截圖，角色對談中談及《史明口述史》，稱史明曾在中國接受特務訓練，在台灣搞破壞、製造社會不安，並質疑林宅血案就是史明的最後一次武力鬥爭。雖然角色對話中指出「沒有證據」，劇組方也並未出面針對流傳的劇本回應，但該論調已引發強烈反彈，史明教育基金會董事陳柏翰就痛批，史明遭到誣賴，「是可忍，孰不可忍。」

《鏡報》調查後，發現流傳的劇本所敘寫的論調，和汪敬煦在訪談錄中的說法不謀而合；尤其飾演汪敬煦的資深演員寇世勳，也曾向媒體表示曾為揣摩角色，閱讀大量相關文獻，其中就有汪敬煦的訪談集。且寇世勳還稱，真正吸引他的是角色的「人格高度與處世態度」，並稱劇本沒有強烈的意識形態；如今從劇組未與林義雄聯繫、流出劇本影射史明為兇手，演員更是透過汪敬煦說法理解歷史，顯示該片陳述歷史的角度已明顯偏向一方。

汪敬煦定調家博涉案 全面否認國民黨特務涉入

這本《汪敬煦先生訪談錄》是在「林宅血案」事發後10年，於1900年由國史館出版。汪敬煦在訪談錄中表示，他判斷林宅血案「可能」由美國策動，但他沒有證據。他推測，美方希望在228當天中午製造事件，各方以敲鑼、放鞭炮或按喇叭來響應，在美國、日本，甚至台灣都接到同樣的通知。

根據訪談錄資料，汪敬煦指出，美方由被稱為「大鬍子」的美籍澳洲大學政治學教授家博先到姚嘉文、張俊宏、林義雄家偵查；而家博雖自認是自由派人士，其實是左派的，在調查過後，發現林義雄家最容易下手 。汪也稱，家博於案發當日，曾於中午12時10分進入林義雄家中，後續也被目睹從家中離開。溜走的兇手留下兩個外國鞋的鞋印，「刺客可能是從外國來的，家博則是來驗收的」。

汪敬煦還說，家博在偵訊時曾說漏了一句話，表明「你們破不了案」，意思是刺客老早離開台灣。汪也指稱，倖存的林義雄長女林奐均曾說「是到我們家來過的叔叔做的」，後續稱「那個人很像蔣經國」；林奐均之所以如此回答，是因為有人教他這樣說，「而且那個人我們也查出是誰。」 汪敬煦在訪談錄中指出，家博曾詢問林義雄胞妹家中情形，顯見家博是案件策劃人之一。他並說，「有人挑撥稱這是國民黨特務幹的，但美麗島這批人已關進獄中，我們如果此時再生事端，且選在228當天做這種事，再蠢也不至於蠢到這種地步。」從汪敬煦口述內容，顯示其定調家博與該案有關，與國民黨特務並無關聯。

汪敬煦控史明為中共情報系統所派 稱美麗島人士遭中共利用

另外，汪敬煦也指稱，中共到台活動，運用4個系統，史明是中共情報系統所派，「史明這個人不簡單，擅長組織工作，有整套週詳計畫」。他並稱，中共透過史明來支持台灣獨立運動，「有現成的反對黨，中共當然樂於資助」。他並說，中共希望台灣政治社會混亂、民心浮動，而要達成這樣的有利情勢，美麗島人士就是現成的反對力量；這樣的說法，正與流出的劇本論調不謀而合。

另外，《世紀血案》導演為徐琨華，其祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人，汪敬煦就曾提及，徐梅鄰曾說「陳文成命案」是「畏罪自殺」，這引起很大的風波，讓他花了很多時間解釋。警總還因此成立新聞處理小組，其中外交部、法務部、新聞局、警總都有代表出席，「必須要有健全的幕僚群」。

監院2023年公布調查報告 打臉汪敬煦說詞

不過，監察院2023年所公布的調查報告中指出，警總早已監聽、知悉家博於案發日中午自國際學舍打電話到林宅與雙胞胎姐妹聊天，監聽紀錄記載了10幾分鐘，約11時55分左右說完，不可能至林宅犯案。但警總卻隱匿關鍵電話，顯然有意誤導民眾，及辦案人員認為家博涉有重嫌。

而監院報告也指出，林宅血案應由檢警偵辦，但案發後1周由時任國安局長王永澍指示警總等情治系統組成「307會報」，指揮刑事局「撥雲專案」進行偵查，也就是情治系統不當介入司法偵辦。且「307會報」自始排除軍方或情治人員涉案，宣稱血案是「陰謀分子內部報復」及「國際幕後操縱」，並以「清查黨外陰謀分子」名義，全面監控異議人士及其家屬。

監院檢視解密文件後，發現1980年4月8日國安局上呈時任總統蔣經國的「日報」指出「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案」，兇手可能是「鷹派軍方人物」所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。也就是307會報所謂「黨外主導的政治謀殺」的偵辦方向，是情治系統刻意誤導。

監委也痛批，此案實為我國在戒嚴體制下，情治單位獨大橫行的國家暴力行為，迄今猶在政治檔案「永久保密」的遮羞布掩飾下未能大白天下，是為民主國家之恥。威權時期政治檔案的清查、處理與公開，是落實轉型正義的前提要件；台灣自2000年政黨輪替迄今已逾20年，但當年情治單位為鞏固威權體制所為的歷史紀錄，卻始終受到掩蓋。



