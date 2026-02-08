林宅血案之謎／等不到真相的「大鬍子家博」 含冤被捕3個月控蔣經國政治辦案
電影《世紀血案》逕自改編台灣政治懸案「林宅血案」，卻未告知受害者家屬，劇本又涉及改編歷史「帶風向」，惹怒全網。這起慘絕人寰的悲劇下，還有一個被構陷罪名驅逐出境的人物，他是人稱「大鬍子」的美籍澳洲大學政治學教授家博。當年家博被認定為嫌犯，遭拘捕3個月，最後因查無實據釋放，同時驅逐出境。2020年，促轉會公布資料澄清家博嫌疑，但家博已於2019年罹癌逝世。
長年關注人權問題的「大鬍子」家博（J. Bruce Jacobs）因研究台灣政治，當時與林義雄成為家族好友。1980年，林宅血案震驚社會，家博卻被當局認定為嫌犯拘捕了3個月，最後因查無實據釋放，同時遭驅逐出境，列為不受歡迎名單，禁止入境台灣，直到1992年才解禁。
根據《美麗島事件與大鬍子家博回憶錄》一書的內容，1980年2月28日下午，他安排了兩場重要訪談，分別為前副總統連戰父親連震東，以及曾任監察委員30年的陶百川，為了此訪問，他花了整個上午研讀資料，直到午餐時段他致電林義雄家找林妻方素敏，「因為我聽說她曾經前往監獄探視林義雄，而且有強烈跡象顯示林義雄遭刑求」。
然而，方素敏不在家，是她的雙胞胎女兒中的妹妹林亭均接聽電話，當下他與雙胞胎姊姊亮均和亭均約好，稍晚會去他們家拜訪，陪她們玩馬的遊戲（讓她們騎在背上）；完成兩場訪談後，下午他再度打電話到林義雄家，這次接起電話的是一名男子，對方說方素敏不在家，也不知道何時回來，僅稱「家裡發生事情」。
家博當時並未有所警覺，但隨著時間越發焦慮，接近晚上6點時，他帶上好友、同樣住在國際學舍的內布拉斯加大學教授柯博文前往林家。當他們抵達現場時，林宅已經被警察、記者層層包圍，他詢問發生什麼事卻得不到回應，於是上前按了門鈴想要進屋，反被幾位記者拍下按門鈴的照片，最後反而成為指控他的證據。
據2023年監察院釋出相關案件總結報告指出，當時由國安局、警總等組成的「307指導會報」情治單位，透過媒體有系統地釋放假訊息，除了影射特定黨外人士游錫堃，還刻意誤導到家博身上。監察院續指，事實真相是情治單位當時早已透過「彩虹專案」全程監聽林宅，紀錄證實家博在11時55分左右從國際學舍打電話到林宅與雙胞胎聊天，時間上足以證明不可能在現場行兇。
令人遺憾的是，情治系統卻隱匿此關鍵證據，讓媒體繼續炒作其涉嫌，誤導大眾認為「國際陰謀份子」策劃血案；報告也提到，情治單位要求媒體導正輿論，營造出「叛亂分子（黨外人士）人人得而誅之」的社會氛圍。
家博1992年接受《新新聞》專訪時透露，林宅血案被形塑成外國人幹的，「尤其我是自己走進去的，很容易對付」。這件事並不是以法律來辦，而是「政治辦案」，雖然有檢察官承辦，但據他了解，整個事情是由上面在負責，是由蔣經國親自批示，「我可能是最後一個沒有被判過罪，而被放在黑名單中的外籍人士」。
2020年促轉會公布林宅血案報告，做出「威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除」的結論，其中家博案發當天中午曾打電話到林宅與雙胞胎女兒的通話紀錄，被國安局認定「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，至少要到2030年才會解禁。
不過這份報告來不及為家博平反，2019年家博罹患胰腺癌病逝。2018年11月，家博生前最後一次訪台，時任外交部長吳釗燮代表中華民國政府頒贈大綬景星勳章給家博。吳釗燮形容，「家博不只是學者，更是台灣歷史的一部分」，家博對台灣的貢獻永遠不會被忘記，「他是台灣的朋友」。
更多鏡報報導
林宅血案之謎／《世紀血案》外流劇本影射史明涉案 與情報頭子汪敬煦說法不謀而合
林宅血案之謎／3死1重傷！消失的關鍵80分鐘 案發時間軸一次看
首讀林宅血案落淚 吳沛憶：去看立院紀錄，哪個黨阻撓推動轉型正義？
愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
妓女淚求「帶我走」！張伯駒賭命救潘素，20年後她成畫壇傳奇
1935年的上海灘，一名妓女懇求張伯駒：「帶我走吧！我還是清白之身！」一場驚動黑白兩道的「贖人」行動，在金錢與軍權的碰撞中，悄然拉開了這段跨越世紀的驚人因緣。當時，名列民國四公子的張伯駒，正試圖從青樓救出年僅19歲的潘素，卻意外捲入軍方權力的漩渦；這場連銀元都失效的死局，最終不得不驚動青幫大亨杜月笙親自出面調停，也從此改寫了中國近代文化史的命運。（記者唐家興）
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多
日本在本月8日舉行眾議院大選，雖然早上因大雪，投票率一度低落，但下午待下雪減緩後，投票人潮逐漸湧現，《共同社》報導指出，這次投票率應在56%。台灣時間晚間7時進行開票作業，開票約3小時後，日本首相高市早苗所屬的自民黨，以及維新會等小黨聯盟的票數，確定可以拿下國會3分之2席次。直到開票接近尾聲，自民黨單一黨就拿下3分之2席次，也創下自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，因此這可以說是高市早苗的大勝利，挽救自民黨在2024年選情的低迷氣氛。