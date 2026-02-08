林宅血案之謎／等不到真相的「大鬍子家博」 含冤被捕3個月控蔣經國政治辦案

2018年11月，「大鬍子」家博（中）生前最後一次訪台，時任外交部長吳釗燮（右）代表中華民國政府頒贈大綬景星勳章。（資料照片／外交部提供）

電影《世紀血案》逕自改編台灣政治懸案「林宅血案」，卻未告知受害者家屬，劇本又涉及改編歷史「帶風向」，惹怒全網。這起慘絕人寰的悲劇下，還有一個被構陷罪名驅逐出境的人物，他是人稱「大鬍子」的美籍澳洲大學政治學教授家博。當年家博被認定為嫌犯，遭拘捕3個月，最後因查無實據釋放，同時驅逐出境。2020年，促轉會公布資料澄清家博嫌疑，但家博已於2019年罹癌逝世。

長年關注人權問題的「大鬍子」家博（J. Bruce Jacobs）因研究台灣政治，當時與林義雄成為家族好友。1980年，林宅血案震驚社會，家博卻被當局認定為嫌犯拘捕了3個月，最後因查無實據釋放，同時遭驅逐出境，列為不受歡迎名單，禁止入境台灣，直到1992年才解禁。

根據《美麗島事件與大鬍子家博回憶錄》一書的內容，1980年2月28日下午，他安排了兩場重要訪談，分別為前副總統連戰父親連震東，以及曾任監察委員30年的陶百川，為了此訪問，他花了整個上午研讀資料，直到午餐時段他致電林義雄家找林妻方素敏，「因為我聽說她曾經前往監獄探視林義雄，而且有強烈跡象顯示林義雄遭刑求」。

然而，方素敏不在家，是她的雙胞胎女兒中的妹妹林亭均接聽電話，當下他與雙胞胎姊姊亮均和亭均約好，稍晚會去他們家拜訪，陪她們玩馬的遊戲（讓她們騎在背上）；完成兩場訪談後，下午他再度打電話到林義雄家，這次接起電話的是一名男子，對方說方素敏不在家，也不知道何時回來，僅稱「家裡發生事情」。

家博當時並未有所警覺，但隨著時間越發焦慮，接近晚上6點時，他帶上好友、同樣住在國際學舍的內布拉斯加大學教授柯博文前往林家。當他們抵達現場時，林宅已經被警察、記者層層包圍，他詢問發生什麼事卻得不到回應，於是上前按了門鈴想要進屋，反被幾位記者拍下按門鈴的照片，最後反而成為指控他的證據。

據2023年監察院釋出相關案件總結報告指出，當時由國安局、警總等組成的「307指導會報」情治單位，透過媒體有系統地釋放假訊息，除了影射特定黨外人士游錫堃，還刻意誤導到家博身上。監察院續指，事實真相是情治單位當時早已透過「彩虹專案」全程監聽林宅，紀錄證實家博在11時55分左右從國際學舍打電話到林宅與雙胞胎聊天，時間上足以證明不可能在現場行兇。

令人遺憾的是，情治系統卻隱匿此關鍵證據，讓媒體繼續炒作其涉嫌，誤導大眾認為「國際陰謀份子」策劃血案；報告也提到，情治單位要求媒體導正輿論，營造出「叛亂分子（黨外人士）人人得而誅之」的社會氛圍。

家博1992年接受《新新聞》專訪時透露，林宅血案被形塑成外國人幹的，「尤其我是自己走進去的，很容易對付」。這件事並不是以法律來辦，而是「政治辦案」，雖然有檢察官承辦，但據他了解，整個事情是由上面在負責，是由蔣經國親自批示，「我可能是最後一個沒有被判過罪，而被放在黑名單中的外籍人士」。

2020年促轉會公布林宅血案報告，做出「威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除」的結論，其中家博案發當天中午曾打電話到林宅與雙胞胎女兒的通話紀錄，被國安局認定「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，至少要到2030年才會解禁。

不過這份報告來不及為家博平反，2019年家博罹患胰腺癌病逝。2018年11月，家博生前最後一次訪台，時任外交部長吳釗燮代表中華民國政府頒贈大綬景星勳章給家博。吳釗燮形容，「家博不只是學者，更是台灣歷史的一部分」，家博對台灣的貢獻永遠不會被忘記，「他是台灣的朋友」。



