林宅血案依法不受追訴期限制 冷案中心列管追查

〔記者林慶川／台北報導〕發生於民國69年的「林宅血案」，雖歷經40餘年仍未偵破，但因屬重大殺人案件，依法不受追訴期限制，除了高檢署仍立案偵辦外，目前刑事局冷案中心也列管調查。法界人士指出，只要案件尚未完成起訴程序，且法律未設追訴時效障礙，偵查權即持續存在，依法，案件就不會終結。

法界人士指出，林宅血案是一起重大殺人案，刑法第271條規定，殺人者可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，屬於最重大暴力犯罪。依2019年修正後的刑法第80條第1項規定，「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，不適用追訴權時效」，亦即此類案件的國家追訴權，不會因為時間經過而消滅。

此外，刑法修法時亦明定過渡規定，對於修法前尚未完成追訴、且追訴權尚未消滅之案件，修法後即適用「不受追訴時效限制」的新制。換言之，林宅血案在修法前未完成起訴，且從未宣告偵查終結，依法仍屬可追訴案件，追訴權並不因會年代久遠而失效，由於林宅血案至今未確認具體犯嫌，亦未進入起訴程序，案件在法律上仍屬「未終結狀態」，因此持續列為冷案中心管控案件之一。

據了解，冷案中心目前列管案件多為重大命案或高度社會關注案件，部分發生於戒嚴或威權時期，當年偵辦過程受限於鑑識技術、資料庫不足，導致雖然有關鍵線索及跡證，但仍無法找出兇手。

在實務偵查上，冷案中心並非全面重啟調查，而是針對保存下來的證據與卷宗進行重整與再鑑識，隨著DNA技術進步與全國鑑識資料庫逐年擴充，過去無法分析的微量生物跡證，近年已有重新比對的可能。

冷案突破往往仰賴「資料庫成熟度」。也因此，即使嫌犯在案發當年未留下任何紀錄，也可能在多年後因其他案件被採集DNA或指紋資料，進而與舊案證物產生比對結果。

