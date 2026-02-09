林宅血案兇手是誰？高檢署曾4度重啟調查 黃暐瀚曝「當年6點結論」：大家必須知道

​電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬授權同意，在網路上引起拒看抵制，風波不斷延燒。台北101董事長賈永婕更發文表示，自己過去對林宅血案的細節了解有限，直到近期事件再度被討論，才主動查閱大量資料，「我想知道真相，林宅血案的真相。」對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，其實林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾4度重啟調查，監察院也歷經兩次報告，最終有6點結論，大家必須知道。

​電影《世紀血案》，爭議風波持續延燒，賈永婕日前透過社群有感而發，坦言重新回顧這段歷史後深受震撼，並公開喊話「當權者，請給大眾一個交代」。賈永婕表示，自己過去對林宅血案的細節了解有限，直到近期事件再度被討論，才主動查閱大量資料，「我想知道真相，林宅血案的真相。」她形容當年案件的血腥與殘酷程度超乎想像，痛批「怎麼可以這樣隻手遮天、無法無天」，直言整起事件「太粗暴、太殘忍、太可怕」，讓人既憤怒又心痛。

林宅血案真相為何？4度重啟調查、總結6點結論

對此，黃暐瀚表示，其實，自己並不驚訝和他一樣1974出生的賈永婕，之前完全不知道「林宅血案」。直到現在，他都相信，台灣還有很多很多人根本沒聽過「林宅血案」，不知道「陳文成命案」，不清楚「江南案」。

黃暐瀚直言，所以，大家得面對，得告知，得讓更多人知道。有關林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾四度重啟調查，監察院也歷經兩次報告（請見文末連結），有六點結論，大家必須知道：

情治單位介入司法（表面檢警辦案，實情卻是情治單位另組307會報辦案）

誤導辦案方向（排除軍方或情治人員犯案）

阻擾偵辦（打去金琴西餐廳的電話監聽錄音宣稱被洗掉）

操弄媒體（誤導林奐均認識兇手，誤導游錫堃、大鬍子家博是犯人）

​包庇嫌犯（案發前黃信介住處遭打砸，誤導是黨外苦肉計，未積極偵辦）​

運用黑道（可能涉案的黑道對象，未被列為清查對象）



黃暐瀚強調，歷史的真相，留待日後一點一滴的還原，但當事人與家屬的傷痛，希望社會應該要有更多的體諒。



