林宅血案和她同年代！賈永婕驚「現在才知道」遭出征 眾戰翻：無知

娛樂中心／朱祖儀報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大懸案「林宅血案」，由於翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發爭議。對此，101董事長賈永婕也發聲，透露自己現在才知道林宅血案發生在與她同齡的年代。文章曝光有不少人轟她無知，也有網友幫忙緩頰，賈永婕則回應，自己知道這件事，但現在才知道細節。

賈永婕在社群平台發文表示，自己想知道林宅血案的真相，「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！」也透露自己如今才知道，林宅血案發生在與她同齡的年代，「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。」期望當權者給大眾一個交代。

但文章曝光之後，有部分網友批評，「1974年出生的你，到2026才發現有個林義雄…這個就算了，重點是你還想知道真相，你的驚訝，真的很天兵」、「我1976年生，2000年左右就知道這件事了！為什麼你現在才知道？」、「我很驚訝原來賈董還不知道這段歷史」、「妳書唸太少了吧…跟我差不多年代居然不知道這種事情。」

遭網友出征質疑 賈永婕回應了

賈永婕隨後又發一篇文章表示，自己真的很震驚，林宅血案發生在1980年，她原本一直以為是在228事件時期的案件。對於眾人的質疑，賈永婕也說，自己不是現在才知道林宅血案，而是才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，「那個我以為法治安定的社會。」

下方則有不少人緩頰道，「我覺得可以了解為什麼很多六七年級生不知道，課本當然沒有教，當時環境的氛圍人人自危，不會和朋友討論，也不會告訴下一代現在發生什麼」、「賈董，林宅案發生時我還沒出生，我是到30幾歲才知道這些細節，知道永遠不嫌晚」、「幫補血…畢竟我們都是被國立編譯館洗記憶的那一代。」

