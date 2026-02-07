林宅血案已證明是國家暴力！劉進興再談《世紀血案》爭議：不容為加害者洗白
電影《世紀血案》取材自1980年代台灣重大歷史悲劇「林宅血案」，近日舉行殺青記者會，卻因導演背景及演員公開言論引發各界質疑。民進黨前立委劉進興連日在臉書發文指出「林宅血案已被證明是國家暴力」，貼文短短兩天已經有51萬人瀏覽，他並貼出促轉會的調查報告強調，這是當時的統治者國民黨犯下慘絕人寰的滔天大罪，絕不容許有人寫文章、拍電影企圖為加害者洗白。
劉進興3日在臉書發文指出，有人把1980年的林宅血案拍成電影，片名叫《世紀血案》，據說已經殺青。關於此片，有兩點令人擔心，其一，導演徐琨華的祖父就是當年情治機關警備總部的發言人。其二，該片聲稱「無意識形態」。他並在貼文中引用促轉會「林義雄宅血案調查報告」及監察院的研究報告詳述來龍去脈，強調兩份報告已揭露真相——「林宅血案已被證明是國家暴力」。
這則貼文在臉書引發關注，劉進興6日發文補充，該文短短兩天已經有51萬人瀏覽，他強調「讓真相廣為傳播，是我們的責任」。劉進興指出，當時的統治者（國民黨）犯下慘絕人寰的滔天大罪，從未認錯，也從未道歉。如今真相大白，必須廣為眾知，才能避免重蹈覆轍，更不容許有人寫文章、拍電影企圖為加害者洗白，他並轉貼促轉會的調查報告，是以極嚴謹的標準，確定「林宅血案是國家暴暴力」。
近日《世紀血案》引爆爭議，劉進興今（7日）以「惡魔黨紀事」為題發文放上「林義雄宅血案調查報告」摘要，他直言，昨晚與友人討論林宅血案，結論：「1、誰殺的，或許不知道；2、哪個集團主導？非常清楚；3、沒有人性的惡魔黨」。同時，他的臉書置頂貼文：「拍希特勒的電影，不可能拍成：大屠殺是羅生門；拍林宅血案的電影不能拍成：當時的統治者不知情；促轉會報告已經證明：林宅是在24小時監控中」，他並在最後喊話：「林宅血案是國家暴力，請導演記住！」
【2020/02/28 促轉會記者會】
揭露「林義雄宅血案」新事證
中國國民黨政權涉嫌「滅證」甚至主導犯案
調查小組召集人尤伯祥委員（目前是大法官）表示
林義雄住家當時遭情治單位嚴密監控
錄下重大嫌犯聲音的關鍵錄音帶遭國安局銷毀
查案的「撥雲專案」被導向偏離國家涉嫌的方向
各種事證顯示，當時的中國國民黨威權政府
涉及滅證甚至主導犯案的可能不容排除
【林義雄宅血案調查報告】摘要
1、案發當日時間表（1980/02/28）
09:40 妻子方素敏出發去軍法處探監
家中留母親林游阿妹及雙胞胎亮均、亭均
11:15 林游阿妹出門。
11:55 外國友人家博打電話來，與雙胞胎女兒聊天
幾分鐘後雙胞胎就被殺害。兇手繼續留下來
12:20 奐均放學回家，按數次門鈴
兇手開門讓她進去後，刺殺6刀
12:15～12:30 方素敏三度打電話回家，都無人接聽
乃拜託田秋堇回家看看
12:40 林游阿妹返回林宅，被刺14刀死亡
13:10 兇手自林宅致電104 詢問金琴西餐廳電話
13:12 兇手致電金琴西餐廳：
男：小姐，請幫我找顧客王〇〇。
女：好⋯（廣播：王〇〇，櫃台有你的電話）
男：（約10秒左右掛斷）
13:49～13:58 田秋堇抵林宅，發現奐均重傷
致電父親田朝明、醫院，並向警方報案
14:16 警方抵達，發現林游阿妹在地下室死亡
奐均被送至仁愛醫院急救
15:30 警方在地下室的儲藏室發現雙胞胎
各被刺一刀由後背貫穿前胸喪命。
21:00 林義雄交保
2、調查報告結論摘要：
(1) 兇手打電話到西餐廳，以暗號報告任務完成
(2)負責林宅監聽，包括警備總部與國安局
(3)國安局說「當時並不知林宅發生血案」
所以將監聽錄音帶銷毁。顯然是在說謊
因田秋堇從林宅報案電話也被監聽
國安局不可能不知道發生了命案
因為有了錄音帶，就可根據聲紋緝兇
他們若非主導也是知情，才會銷毁證據以自保
(4)兇手大約在12:00 殺害雙胞胎後，並未離開
留下來等奐均12:20回來後刺殺她
又等到12:40 ，林游阿妹回來後殺死她
然後13:12 打電話到金琴西餐廳之後才離開
竟然前後逗留長達80分鐘
(5)但專案小組一開始就排除情治系統涉案，
朝向錯誤方向（家博、黨外人士、台獨）偵辦
那些人敢這樣從從容容、有恃無恐嗎
合理懷疑：兇手跟監視/監聽者根本是同一系統
或者是在他們掩護之下犯案
