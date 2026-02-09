林宅血案懸案46年！ 高檢署追查關鍵指紋盼破案

近日，已發生46年的「林宅血案」命案，再度引發外界關注。據了解，高檢署目前仍持續立案偵辦此案，並多次召開專案會議，希望透過一枚尚未比對出的關鍵指紋，為此懸案帶來破解契機。

高檢署目前仍持續立案偵辦「林宅血案」，並多次召開專案會議，希望透過一枚尚未比對出的關鍵指紋，為破此案帶來破解契機。（圖／Google Maps）

林宅血案發生於民國69年2月28日上午，正值美麗島事件首次公開審訊及228事件敏感時機。當時，擔任台灣省議會議員的林義雄因被控叛亂罪在警總軍法處受審期間，其60多歲母親林游阿妹及年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北家中慘遭刺殺身亡，9歲長女林奐均則受到重傷。此案手段殘忍，震驚社會，至今仍未能緝獲兇手。

案發後，警方在現場共採集到6枚可疑掌紋及12枚指紋。經比對，其中6枚掌紋及10枚指紋均確認為死者及林家親友所留，但有2枚指紋始終未能確認身分。此外，從死者身上採集的9處血液樣本，經血型比對（當時尚無DNA檢驗技術）均與死者血型相符，現場亦未發現兇嫌遺留的血跡。

此案經過數次重啟調查。民國85年及87年曾兩度重啟偵查但無進展。至民國96年3月，刑事局再度以最新科技及鑑識技術重新檢視相關跡證，將2枚未辨識的指紋重新比對後，發現其中1枚與台北市警局刑警大隊鑑識人員的指紋相符，確認是當年採證時不慎遺留，而另1枚指紋仍未能找到相符者。

民國98年3月，林宅血案第四次重啟調查，高檢署專案小組指示刑事局指紋室將該關鍵指紋重新輸入指紋資料庫比對，但仍未能找出相符者。由於此枚未比對出的指紋不排除是兇手所遺留，因此被視為全案重要關鍵。

隨著鑑識科技不斷精進，監察院於113年2月間函請法務部研議組成專案小組續查此案。據了解，高檢署已召開多次專案會議，重新檢視相關檔案及物證，希望能藉由科技進步，為這起震驚台灣社會的重大懸案帶來新的突破。

前監察院長陳菊曾在2023年透露林宅血案將重啟調查，引發社會各界關注。目前高檢署持續追查此案，特別是針對那枚可能屬於兇手的關鍵指紋，期待能為這起懸案46年的命案帶來真相。

