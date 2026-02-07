政治中心／周孟漢報導



改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，引發全民怒火。而在當年「林宅血案」發生後，不僅令林家人悲痛，林義雄當時也因美麗島事件遭到逮捕，必須回到看守所，導致林家祖孫後事停擺，遺體全放在殯儀館，林義雄的愛妻迫於經濟壓力，不得不將那間發生血案的房子賣出，但由於是「凶宅」導致遲遲無法出售，最後是靠基督教會、民間協助，才終於將房子出售，並改為教會，讓林家生計終於獲得舒緩。

政治寒冬下的絕境：林義雄遭控「藉喪遊玩」重回牢籠

1980年「林宅血案」發生後，林義雄因「美麗島事件」身陷牢獄，即便當時的總統蔣經國同意讓林義雄保釋，但隨著時光飛逝，當局對林義的善意也收回，宣稱林義雄並未認真辦喪事，而是藉機遊山玩水，並在同年5月1日再度遭到拘捕，回到景美軍事看守所。

林義雄因「美麗島事件」身陷牢獄。（圖／台灣演義）





擲筊「要等兒子出獄」 後事停擺遺體暫冰殯儀館

正因如此，林家的經濟支柱瞬間消失，在手足無措之際，林義雄的愛妻方素敏前往靈前向林家阿媽「擲筊」請示，結果阿媽竟透過聖筊堅決表示「要等兒子出獄，親自為她辦理後事」，導致祖孫三人的後事一度陷入停擺，遺體只能暫時存放在台北市立殯儀館的冰櫃中，方素敏不僅要面對昂貴的冰櫃租金，還要獨自照料重傷住院的長女林奐均，那深不見底的醫療費，也讓方素敏面臨前所未有的經濟崩潰。





方素敏不僅要面對昂貴的冰櫃租金，還有長女林奐均深不見底的醫療費。（圖／台灣演義）





林宅被貼「凶宅」標籤！求售無門路人聞之色變

為了尋求經濟來源，方素敏只好將位於信義路三段的住家出售，不過由於該物件發生滅門血案，被貼上「凶宅」標籤，讓一般民眾望而卻步，甚至有友人透露，只要有人經過這裡，都會有意無意地往對面走，離開此處，可見在當時的社會氛圍下，根本沒人敢接手。





林家友人透露，只要有人經過這裡，都會有意無意地往對面走，離開此處（圖／台灣演義）





從煉獄到福音天堂！教會與民間的溫暖救援

不過，就在林家最走投無路之際，台灣基督長老教會伸出了援手，決定將此處買下，並改為教會，傳赦免的福音。當時在多位牧師與民間民主人士的奔走下，教會決定發動「全球性募款」，沒多久就獲得熱烈迴響，甚至有許多捐款人是連「收據」、「證明」都不要，就只想單純進一份心力，最終僅花約8、9個月就募得改建的款項。1982年，這棟承載沉重歷史的建築正式轉手，並更名為「義光教會」，過去流血的人間地獄，從此變成福音的殿堂。





台灣基督長老教會伸出援手。（圖／台灣演義）





救命錢點燃重生希望！林家故居成民主溫暖地標





房子順利售出後，這筆款項成為林家最及時的救命錢，緩解了方素敏與奐均在海外求學與生活的所有開銷。將「血案凶宅」轉變為「禮拜堂」，不僅象徵著用信仰化解仇恨，也讓林義雄一家在物質與精神上獲得了重生的空間。這間房子至今仍屹立在台北街頭，成為台灣民主運動史中最具溫度的地標。





1982年，這棟承載沉重歷史的建築正式轉手，並更名為「義光教會」。（圖／台灣演義）





原文出處：林宅血案成凶宅賣不掉！全靠「這1民間力量」伸援手 傷心地變身民主燈塔

