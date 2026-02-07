林宅血案搬上大銀幕家屬不知情？《世紀血案》爆爭議 林義雄秘書發聲了

《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏日前出席記者會。李鍾泉攝

國片《世紀血案》改編自1980年震驚全台的「林宅血案」，未上映即掀起爭議。由於電影疑似未事先取得當事人林義雄及家屬授權，也未進行相關訪查，被外界質疑形同在受害者傷口上撒鹽。林義雄時任秘書田秋堇近日受訪時也直言，該電影從籌備、開拍至今，「完全沒有收到任何聯繫或訪談」。

據《鏡新聞》報導，田秋堇受訪時強調，若未與當事人或關係人聯繫、取得同意，也未查證史實，卻以此重大悲劇為題材拍片，「是相當不妥的做法」。此外，導演徐琨華的家族背景也被翻出，其祖父曾任1980年代警備總部發言人，外界質疑恐涉及意識形態問題，無法如實呈現林宅血案過程。

寇世勳接演《世紀血案》前被導演出了一堆功課要做。李鍾泉攝

未解懸案慘絕人寰

回顧這起懸案，林宅血案發生於1980年2月28日，當時台灣省議會議員林義雄因涉入美麗島事件遭關押，妻子方素敏前往軍事法庭旁聽期間，家中卻遭歹徒闖入，7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均與60歲母親游阿妹遇刺身亡，9歲長女林奐均重傷倖存。弔詭的是，林家長期處於國民政府監控之下，案件卻始終未能偵破，至今46年仍找不到真凶，成為台灣社會最沉痛的未解懸案之一。

籌備過程遭疑「難同理受害者傷痛」

現年84歲的林義雄仍在世，這段往事不僅是他一生難以癒合的傷疤，也被視為台灣民主發展史上的集體創痛。然而電影製作細節卻再度引發質疑，飾演林義雄的演員夏騰宏坦言，由於林義雄影像資料稀少，只能反覆觀看照片揣摩神韻，似乎未與本人見面，被影迷批評準備不足、缺乏尊重。

此外，日前電影記者會上，演員受訪時以「辦案快感」、「拍得很開心很安心」形容拍攝心情，也被網友認為態度輕佻、難以同理受害者傷痛。種種爭議交織下，《世紀血案》尚未上映，已在社會輿論中掀起一場關於歷史傷痛與創作倫理的激烈討論。

演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏日前出席電影《世紀血案》殺青記者會。李鍾泉攝



