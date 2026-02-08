林宅血案改編電影惹議 魏筠：傷口未曾乾過

桃園市議員魏筠。（魏筠臉書）

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》尚未上映便引發爭議。桃園市議員魏筠今(8)日在社群平台發文指出，影視作品若扭曲歷史，不僅無助於社會理解真相，反而可能對受難者家屬造成再次傷害。她以自身成長經驗為例，直言這段歷史對家屬而言從未遠去，「彷彿傷口的血液都未曾乾過」。





魏筠表示，她的父親魏廷朝因任職《美麗島雜誌》編輯，在美麗島事件後遭逮捕入獄。她出生僅一個多月，1980年便發生震驚社會的林宅血案，使家人長期生活在恐懼之中。她回憶，母親始終處於高度警戒狀態，反覆叮嚀孩子若發生意外該如何求助，「童年的床邊故事，從來不是童話，而是林宅血案」。

魏筠指出，父親並非政治運動領導者，只是一名文字工作者，卻因書寫「台灣人的命運應由台灣人決定」等內容遭誣陷入獄，前後服刑長達17年，並在獄中遭受刑求，留下難以抹滅的身心傷痕。年幼的她對父親的印象，只剩隔著探視玻璃的一張陌生面孔。





她也提到，哥哥童年時曾因父親身分遭同儕誤解，必須由師長出面澄清。1985年，林義雄親自到家中探視，當時年僅5歲的她，至今仍清楚記得林義雄失去至親後的悲痛神情。





魏筠強調，錯誤不在受難者及其家屬，而在當年的威權體制。她坦言，原以為社會已充分理解林宅血案的歷史，直到一次次發現仍有誤解與扭曲，才不得不再次站出來發聲。她呼籲，面對這段屬於台灣的集體傷痛，創作者與社會都應更加謹慎，尊重歷史事實與受害者的記憶。



