即時中心／潘柏廷報導

改編林宅血案的電影《世紀血案》未上映，已經產生極大爭議，因為不僅導演徐琨華被起底是加害者集團後代，也陷入並未向受害者林義雄及其家屬授權翻拍，甚至演員李千娜在殺青記者會更宣稱「沒那麼嚴重」，被網友發起拒看活動，更讓社群討論林宅血案的話題持續攀升。對此，民進黨立委張雅琳今（8）日在臉書強調，今天我們已經有意願知道、有制度可以揭露、有民主可以討論，就更沒有理由允許歷史再次被模糊處理。

廣告 廣告

張雅琳今天在臉書說：「如果你在30歲前就知道林宅血案，你其實很幸運」。

同時，張雅琳表示，在她那個年代，教科書裡，關於台灣史只有薄薄兩頁。只要談到這些事情，不論是新聞、評論或課堂，最常聽到的話就是：「事情都過去那麼久了，我們要向前看。」於是，一個又一個案件，對我們來說都只是名詞，而不是具體的人生、家庭與傷痛。

「年輕的我甚至以為228鎮壓，是面對暴民攻擊的『不得不』」，張雅琳說明，正因為集體失語，才讓「世紀血案」的敘事格外值得警惕。當關鍵政治檔案仍未完整公開，製作人卻擅自定義白色恐怖，延續過去那套曲解責任、淡化體制的敘事邏輯。

她也說，甚至，依台北高等行政法院2025年10月判決，國民黨確實存在隱匿事實。因此，在國民黨仍未完整交出政黨、附隨組織及黨營機構所保管的資料，社會無法清楚理解威權體制如何運作時，任何「中性」、「和解」的敘事，都極容易成為撇清責任的工具。

「我無法接受一個被簡化、被洗白的版本」，張雅琳分析，他們這一代人，曾經被教育成「不知道也很正常」。但今天，我們已經有意願知道、有制度可以揭露、有民主可以討論，就更沒有理由允許歷史再次被模糊處理。

最後，張雅琳喊話國民黨，把檔案交出來，把救國團婦聯會竊佔國產的黨產還回來。





原文出處：快新聞／林宅血案改編《世紀血案》爭議不斷 綠委：沒允許歷史再次模糊處理

更多民視新聞報導

《世紀血案》爭議延燒 沈伯洋：歷史竄改有「這2種」這部電影是哪個？

《世紀血案》劇本流出！竟影射史明為林宅血案主謀 台灣基進開嗆了

《世紀血案》風波延燒！李千娜限動「黑底白字」宣布退出高雄櫻花季演出

