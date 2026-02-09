林宅血案改編《世紀血案》電影爭議延燒 亞太自由婦女協會籲：延續未完調查

即時中心／温芸萱報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷。電影未向林義雄及其家屬取得授權，導演徐琨華被起底是當年警總發言人孫子，演員李千娜也因失言引發社會譁然，激起全民關注與批評。對此，亞太自由婦女協會及多個民間團體今日呼籲，應正視林宅血案的政治事件本質，並延續、完成國家尚未完成的調查責任。

亞太自由婦女協會倡議調查延續

亞太自由婦女協會（Asia-Pacific Liberal Women Association）長期關注人權、性別正義與民主發展。針對近期以台灣重大歷史血案為題材的影視作品引發的社會爭議，該協會發起公開連署，並與各民間團體共同要求延續真相調查，將調查結果公諸於世，以達成轉型正義的時代意義。

協會指出，核心訴求為：在既有監察院與促轉會報告的基礎上，中央政府應成立具獨立性與公信力的調查小組，系統整合歷年官方調查、學術研究、國內外人權報告、歷史文獻與既有證詞，盤點仍待釐清的關鍵爭點，並據此推進必要的後續實質調查工作。協會強調，此作為並非否定過往努力，而是承接、補強並完成既有調查成果，使其形成國家正式承擔、對社會負責的完整調查結論，可作為歷史教育、教科書及公共記憶依據。

林宅血案政治性與國際關注

據現存證據，林宅血案是一樁威權體制下的政治事件。1980年2月28日，時任台灣省議員林義雄因投入民主運動、參與美麗島事件而遭羈押期間，其位於台北市的住家遭闖入行兇，造成其母親及兩名幼女身亡、長女重傷。此事件震驚社會，後被稱為「林宅血案」，至今仍未破案。

因受害者身份、事件發生時序及調查受限等因素，林宅血案早被國際人權社群、學者與民主國家高度認定為疑涉政治迫害與國家暴力的重大人權事件，而非單純刑事案件。

呼籲尊重歷史 真相未明勿娛樂化

基於國家機器對人權的侵害造成家庭破碎，亞太自由婦女協會嚴正呼籲社會各界，拒絕在國家尚未完成調查與說明責任前，以推演、想像或商業包裝方式，將林宅血案此類重大人權事件轉化為娛樂、暴力消費或行銷話題。真相未明前，任何替代性敘事或創作，均可能模糊政治責任、轉移國家角色，並對受害者及家屬造成再次傷害。

連署行動號召各界參與

亞太自由婦女協會誠摯邀請人權團體、婦女團體、文化影像工作者、教育界人士，以及所有關心民主、人權與歷史正義的公民，共同參與連署行動，向政府與社會表達明確立場。連署重申，國家應完成重啟調查，在尚未完成調查義務前，反對以受害者死亡與創傷作為敘事素材卻未承擔倫理與歷史責任的創作模式。

協會強調，林宅血案的政治性已不再是爭論焦點，真正仍待完成的是國家是否願意延續既有成果，負責任地完成調查與歷史責任，還原事件真相，讓社會有正式且可信的歷史記憶。

