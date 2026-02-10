林宅血案歷史謎團 葉虹靈：檔案中誰叫誰去滅門機率很低

〔記者陳鈺馥／台北報導〕改編自台灣史最痛傷痕「林宅血案」的電影《世紀血案》因劇本竄改歷史，負面風暴越演越烈。社群平台Threads上有網友稱，國民黨在民進黨執政前，把很多檔案從機密改為「極機密」所以血案查不出真相。前促轉會代理主委葉虹靈表示，期待在檔案中有白紙黑字，蔣經國或誰下條子叫誰去給林家滅門，要找到直接證據，機率本來就很低。

葉虹靈撰文指出，獨裁者這種法外暴行哪會寫在紙上，當面口頭交辦、底下人揣摩上意等可能性都更高。所以如果想要在檔案中找到誰下令、誰派兇殺人這種「證據」，找不到就是玩假的，自己會覺得可能是找錯方向。

葉虹靈分析，檔案確實可能提供那種讓我們逼近真相，戳破前面的謊言，做出反向思考推論，為什麼當年情治機關要說謊等等。例如促轉會林案報告寫到的，國安局當年告訴監察院他們沒有檔案，後來發現手上東西可多著呢。國安局說沒監聽，只是上級督導單位沒實際執行，促轉會後來發現連錄音帶都沖掉了。

葉虹靈透露，國安局為什麼要這麼做？經手那份公文的人是不是應該都找來問，往上往下前後公文也是，所以促轉會要找承辦人，但承辦人家屬打來說身心狀況不佳、有醫療證明可提出無法接受行政調查。因為等到拿到檔案，趕快閱讀發現這個線索後，再要想辦法找到聯絡方式，距離表定關門時間快到了，必須趕快階段性地為報告收尾。

葉虹靈指出，所以當時促轉會建議，要有人繼續接著公文的內容去繼續行政調查、司法調查都行，希望在有人還活著的時候盡量努力。現在進度停在這裡過了幾年，她也不確定還有沒有人活著。至於檔案，在當時的總統府祕書長陳菊及國安會的努力之下，加上「政治檔案條例」立法，確實已經讓大部分原來永久保密的檔案陸續解密，或至少讓促轉會可以調用，餘下即使尚未解密者，我們也在報告中告訴大家，「與案情沒有直接關係，記者會上也講了，外界是否相信，我覺得也攸關國安局的公信力」。

葉虹靈提醒，即使檔案全部公開，也要留意裡面的資訊識讀，當年情治機關編造黨外黃謠、黑謠分化中傷一堆言之鑿鑿，有些晚近的論文已經開始研究，要有判斷的警覺，否則當年的挺身抗爭者只會再次受傷。

她強調，但該做事的人，請記得不是只有檔案。叫國安局解密是最簡單的，但解密之後呢？去年國安局主動大規模清查完要移交給檔案局的內容，值得大大肯定，但這批內容還有沒有相關的？誰清查、誰調查、誰要去啟動？誰監督、誰協調？促轉會移交後的進度如何？可以做的事還很多，「不想被柯文哲繼續笑下去的話」。

