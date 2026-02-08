林宅血案沉冤未雪！監察院揭國民黨情治單位自導自演栽贓台獨內鬥

林宅血案至今仍是未解懸案。 圖：翻攝自范雲 臉書

[Newtalk新聞] 逕自宣稱改編「林宅血案」的電影《世紀血案》近日被踢爆開拍至今從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，引起輿論譁然。在多位演員相繼發出道歉聲明試圖平息眾人怒火之際，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容，竟影射台獨運動先驅史明可能涉案，再度引爆社會怒火。而監察院早於2023年公布的結案調查報告中就已指出，所謂「黨外或台獨人士涉案」完全是當年情治單位為了誤導社會、轉移焦點所編造的劇本。

社群平台流傳的截圖可見，電影劇本透過兩名角色的對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，其中一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則認為仍有疑點，但最後又表示：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」相關對話被部分網友解讀為對歷史人物的直接指控與栽贓，再度掀起撻伐聲浪。

震驚全台灣的「林宅血案」發生於1980年2月28日二二八紀念日當天，時任省議員的林義雄因參與1979年訴求民主自由、終結黨禁和戒嚴的「美麗島事件」，遭國民黨政府以「叛亂」重罪逮捕羈押，當天正值在押中的林義雄首次公開審訊，歹徒於中午時分闖入其位於台北市信義路的住處行凶。.林義雄60歲的母親林游阿妹以及年僅6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭刺殺身亡。9歲長女林奐均身受重傷，所幸背著背包倖免於難。

凶手在光天化日之下滯留現場長達80分鐘以上，專挑老弱婦孺下手，行凶手段殘絕人寰，意圖透過殘酷的滅門手法遂行政治恐嚇。監察委員蔡崇義、范巽綠2023年提出的調查報告提到，案發後情治單位組成的「307指導會報」雖然對外宣稱血案是「陰謀分子內部報復」及「國際幕後操縱」（影射黨外與台獨），但實際上，國安局在1980年4月8日上呈給前總統蔣經國的極機密「日報」中早就明確研析：「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案」。

監察院調查發現，當時的情治高層甚至研判凶手可能是「國民黨內鷹派的軍派人物」所為，目的是為了嚇阻黨外活動並引發動亂以奪權。然而，「307會報」卻無視內部情報，執意將偵辦方向導向「清查黨外陰謀分子」，並以此名義全面監控異議人士及其家屬。當年情治單位為了將罪嫌推給黨外或台獨勢力，利用其掌控的媒體釋放大量假訊息。例如，當年媒體大幅報導林義雄的美籍友人家博（BruceJacobs，被稱為「大鬍子」）涉有重嫌，暗示其在案發時出現在林宅。

監院解密檔案顯示，警總早已透過電話監聽，確認家博在案發當日中午約11點55分正在打電話與林家雙胞胎姐妹聊天，擁有完美的不在場證明。情治單位卻刻意隱匿這份關鍵監聽紀錄，任由媒體影射家博涉案，誤導社會視聽。此外，當年媒體曾報導指稱倖存的林奐均證稱凶手是「來過家裡的叔叔」，影射是熟人或黨外同志犯案，但林奐均在警詢筆錄中表明「不認識」凶手，所謂「見過凶手」的說法完全是情治人員對外釋放的假消息。

監察委員在報告中強調，林宅血案的偵辦受到國安局、警總情治系統的強力干預與誤導。當年凶手在林宅撥打電話到「金琴餐廳」，這通關鍵的聲音證據被警總監聽錄下，卻在事後被以「錄音帶已沖掉」為由滅證。林宅血案處處可見「國家暴力」的鑿痕，情治單位不僅涉嫌包庇真凶，如未清查竹聯幫或竹聯幫創辦人陳啟禮等被國家轉化運用的黑道分子，更透過「自導自演」將罪責推給台獨與黨外人士。

