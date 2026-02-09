林宅血案沒有追訴期限制！40餘年未破 冷案中心列管調查

林宅血案屬於重大殺人案件，不受追訴期限制，目前刑事局冷案中心仍列管調查。 圖：翻攝自范雲臉書

[Newtalk新聞] 改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，未獲授權拍攝引發爭議，同時也讓發生於民國69年的「林宅血案」再次受到關注，歷經40餘年仍未偵破，因屬於重大殺人案件不受追訴期限制，目前刑事局冷案中心仍列管調查。

林宅血案屬於重大殺人案，法界人士指出，依2019年修正後的刑法第80條第1項規定，「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，不適用追訴權時效」，再加上林宅血案從未宣告偵查終結且未完成起訴，因此依法仍屬可追訴案件，追訴權並不因會年代久遠而失效。

林宅血案目前仍由刑事局冷案中心列管調查，隨著鑑識科技不斷精進、DNA資料庫的擴充，有關林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾四度重啟調查，監察院更有兩次報告，資深媒體人黃暐瀚貼出監察院報告六點結論：

1.情治單位介入司法（表面檢警辦案，實情卻是情治單位另組307會報辦案）

2.誤導辦案方向（排除軍方或情治人員犯案）

3.阻擾偵辦（打去金琴西餐廳的電話監聽錄音宣稱被洗掉）

4.操弄媒體（誤導林奐均認識兇手，誤導游錫堃、大鬍子家博是犯人）

5.包庇嫌犯（案發前黃信介住處遭打砸，誤導是黨外苦肉計，未積極偵辦）

6.運用黑道（可能涉案的黑道對象，未被列爲清查對象）

