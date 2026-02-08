林宅血案盡快跨過去？吳靜怡怒問柯文哲這件事

記者李鴻典／台北報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》引發爭議。民眾黨前主席柯文哲今（8）天受訪時稱，歷史的事件能夠、最好是能夠盡快的跨過去，因為重要還是要往前看。前立委段宜康說，跨過去？跨過被害者的血往前走嗎？這是更卑劣的踐踏。柯前幕僚吳靜怡則抨擊，柯文哲不就是拿著二二八家屬的血淚，才能換得第一次當選市長的嗎？

柯文哲回應，歷史的事件最好能夠是盡快跨過去，重要還是要往前看。（圖／翻攝畫面）

吳靜怡指出，「柯文哲知道您的父親，在某年的父親節前夕，跟我在你的新竹老家談了兩個多小時，他到房間床底拿了許多張相本，當時，他告誡我，一定要好好守護台灣的民主，並且闡述柯家經歷二二八的那段悲痛往事，柯文哲你知道，你父親是帶著淚水和怒吼的嗎？」

廣告 廣告

吳靜怡說，「他始終相信，柯文哲的阿公就是被國民黨暴打迫害抑鬱終身的，導致柯爸爸內心長期的鬱悶，也築起了柯文哲面前那樣嚴厲的形象」。

吳靜怡提到，如果她拿著過去紀錄的影片和錄音檔，然後播出「國民黨X您X」的原聲，就能幫柯家人拍一部「柯文哲爺爺的黨國冤案」嗎？「我不可能，也不會」，但柯文哲選舉的時候，為了打擊國民黨講了跟父親一樣版本，為了討好國民黨，講了多個你自己的版本。

吳靜怡感嘆，柯文哲怎麼好意思在評論林宅血案時，大剌剌的說「歷史應盡快跨過去」呢？「柯爸爸恐怕萬萬沒想到，身為被二二八迫害的後代，會養出這樣的兒子吧！」

「柯文哲請說出你阿公到底受到怎樣迫害的真相，因為你嘴裡的版本真實在太多」，吳靜怡還說，「我實在不想聽！我知道的，只有你爸爸告訴我，帶著血淚的版本！」

更多三立新聞網報導

《世紀血案》惹議！柯文哲稱「別消費受害者」：18年沒真相實在不想聽

2026新竹縣長藍白合？柯文哲認了「會與國民黨協調」：細節中央黨部決定

民眾黨搶攻竹北！柯文哲喊推最強候選人 邱臣遠：不排除任何可能

很討厭柯文哲這種個性！館長：真的是「他X的不是人」

