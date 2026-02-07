林宅血案真相封46年！賈永婕喊話：請給大眾一個交代

台北101董事長賈永婕。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日卻爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會高度關注。隨著事件延燒，參演演員如李千娜、楊小黎、簡嫚書等人都遭炎上，而該歷史事件也再次受到討論，今(7)日101董事長賈永婕也在臉書上發文，喊話表示想知道血案真相：「當權者，請給大眾一個交代。」

賈永婕發文表示，自己想要知道林宅血案的真相，「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！」

廣告 廣告

她也說自己現在才知道，這件事情就發生在跟她同齡的年代，「我1974年生。我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」貼文曝光後也引起網友共鳴，也有許多人感謝賈永婕發聲；林宅血案發生於1980年2月28日，其相關的關鍵檔案，因當時國安局認為有影響國安之虞，至少在2030年才能給外界瀏覽。

【看原文連結】

更多自由時報報導

籲抵制《世紀血案》！陳水扁曝驚悚往事：對付當事人再弄律師

李千娜《世紀血案》失言被罵翻 正妹女兒挨轟：妳媽覺得被滅門不嚴重

《世紀血案》未演先爆炸 導演背景曝光爭議加劇

《世紀血案》引爭議 楊小黎發聲曝「嚴重傷害到身心狀況」

