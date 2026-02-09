林宅血案真相迄今尚未釐清 亞太自由婦女協會籲：延續未完調查

亞太自由婦女協會9日與多個民間團體連署呼籲政府，正視林宅血案的政治事件本質，延續並完成國家尚未完成的調查責任。（圖為林義雄一家合照） 圖：翻攝自范雲臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 改變自我國歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》近日遭爆未獲林義雄家屬授權就逕自拍攝，引發爭議。儘管演員乃至導演接連出面致歉試圖止血，但仍引起不少人炮轟。而林宅血案案發至今已有40逾年，兇手目前仍逍遙法外。對此，亞太自由婦女協會今（9）日與多個民間團體連署呼籲政府，正視林宅血案的政治事件本質，延續並完成國家尚未完成的調查責任。

亞太自由婦女協會指出，林宅血案作為威權時期發生的重大人權侵害事件，至今仍有關鍵事實未被釐清。他們主張，政府應在既有監察院與促進轉型正義委員會相關報告的基礎上，成立具備獨立性與公信力的調查小組，系統性整合歷年官方調查、學術研究、國內外人權報告、歷史文獻與相關證詞，清楚盤點尚待釐清的核心爭點，並據此推進必要的實質調查工作。

亞太自由婦女協會強調，該訴求並非否定過往調查成果，而是希望承接並補強既有努力，使國家能正式承擔歷史責任，完成一份對社會負責、可作為歷史教育、教科書內容與公共記憶依據的完整調查結論。

亞太自由婦女協會指出，基於事件發生於威權統治背景、受害者身分具高度政治性、案發時序敏感，以及後續調查長期受限等因素，林宅血案早已被國際人權社群、學者與多個民主國家認定為疑涉政治迫害與國家暴力的重大人權事件，而非單純刑事案件。

亞太自由婦女協會也呼籲社會各界，在國家尚未完成其調查與說明責任之前，應拒絕任何以推演、想像或商業包裝方式，將林宅血案等重大人權侵害事件轉化為娛樂、暴力消費或行銷題材的作品上映。協會強調，在真相尚未水落石出前，任何替代性敘事或創作，都可能模糊政治責任、轉移國家角色，並對受害者及其家屬造成再次傷害。

亞太自由婦女協會同時呼籲人權團體、婦女團體、文化與影像工作者、教育界人士，以及所有關心民主、人權與歷史正義的公民，共同參與此次連署行動，向政府與社會清楚表達立場：在國家完成調查義務之前，反對以受害者的死亡與創傷作為敘事素材，卻未承擔相應倫理與歷史責任的創作模式。

亞太自由婦女協會強調，林宅血案的政治性早已不是爭論焦點，真正仍待完成的關鍵，在於國家是否願意延續既有成果，負責任地完成調查，並正視其應承擔的歷史責任。

發起團體

亞太自由婦女協會（Asia-Pacific Liberal Women Association, APLW）

連署團體

台灣北社、台灣教授協會、彭明敏文教基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣醫師聯盟、英國曼徹斯特台灣人協會、歐洲台灣協會、法國台灣協會、全美台灣同鄉會、北美洲台灣婦女會夏威夷分會（陸續增加中）

