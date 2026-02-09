林宅血案真相難尋？他揭判決：真相遭人阻斷

▲前國民黨主席朱立倫、前總統馬英九出席「中國國民黨史啟用典禮」。（圖／文傳會提供2021.12.07）

[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》殺青，因沒詢問當事人林義雄，因而引發爭議，轉型正義議題也浮上檯面！政治工作者周軒表示，真相難以公開的關鍵在於檔案通報過程阻礙重重。他舉出台北高等行政法院的一項判決為例，當事人為國民黨前文傳會黨史館副主任吳敏。2018年促轉會調查國民黨政治檔案時，發現該黨仍有部分工作會檔案疑未通報，儘管證據顯示吳敏曾實際參與檔案清點與託管事務，他在2022年接受調查時，卻一概以「不知道」回應，遭促轉會依妨礙調查裁罰10萬元。

吳敏不服裁罰提起上訴，強調自己確實不知情，但台北高等行政法院審理後認為，根據相關會議紀錄、簽呈內容及國民黨與政大的往來文件，足以證明吳敏明知黨史館保管多個工作會檔案。法院認定吳敏在促轉會提示資料後仍未如實陳述，確實構成規避與妨礙調查之行為，促轉會原處分並無違誤，因此裁定駁回上訴，全案定讞。

周軒感慨表示，即便過去八年已制定促轉條例，但要讓真相重見天日是一項巨大工程，單憑一名黨史館副主任就能卡死關鍵資訊，這類情況恐非個案。他指出，隨著現今國會政黨實力消長，黨產條例已被提案修正，未來促轉條例是否面臨同樣命運仍是未知數，因此呼籲大眾必須把握時間關注相關議題，避免好不容易露出的真相碎片再度被掩埋。

