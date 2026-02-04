林宅血案確認與「國家暴力」有關...劉進興指調查報告上網都找得到：促轉會被撤銷很可惜，作了很多貢獻

近期一部以「林宅血案」為題材的電影《世紀血案》拍完殺青，傳出導演徐琨華的祖父即是當年情治機關警備總部的發言人，而宣傳電影時稱「無意識形態」引發不少話題。對此，前民進黨立委劉進興發文指出，林宅血案透過促轉會代理主委葉虹靈拜託時任總統府秘書長陳菊協助，進行跨府院會議協調，後續促轉會得出調查報告，肯定命案的確是在情治單位全程監控下發生，「這就是國家暴力，與當時的執政者脫不了關係。」

廣告 廣告

劉進興提到，有人把1980年的林宅血案拍成電影，片名叫《世紀血案》，據說已經殺青。他說，關於此片，有兩點令人擔心，其一，導演徐琨華的祖父就是當年情治機關警備總部的發言人；其二，該片聲稱「無意識形態」。



劉進興表示，年輕人可能不知道林宅血案，必須先作說明，1970年台灣退出聯合國後，台灣人開始尋找出路，黨外民主運動於是興起；1975年「台灣政論」批判戒嚴體制下的種種不合理，譬如高考錄取名額按省籍分配引起轟動，發行了五期就被停刊；1979年初，台美斷交，人民更焦慮。



劉進興說，1979年八月發行的「美麗島雜誌」宣揚民主理念，引起更大的風潮，發行四期後，12 月10日在高雄舉辦的世界人權日活動被強力鎮壓，數百人被捕，其中包括陳菊在內的八人被以唯一死刑的叛亂罪起訴，軍法審判。



劉進興指出，不只如此，在審判期間的1980年2月28日，八名軍法被告之一林義雄律師的家中有歹徒闖入，把他的母親以及一對6歲的雙胞胎女兒殺死，只有9歲的長女身受重傷倖存，兇手手段殘絕人寰。



劉進興直言，到底誰殺的，大家心知肚明，因為林宅被24小時監聽監視，除了特務殺手，沒有人可以進去殺人；而且那天正是1947年228大屠殺的紀念日，33年後的滅門血案政治意味濃厚，就是恐嚇大家要當順民。



劉進興質疑，如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，適當嗎？那時的黨外運動就是要以「自由民主的意識形態」對抗「威權獨裁的意識形態」，這部電影避談意識形態，是要把自由民主與威權獨裁各打五十大板嗎？



劉進興批評，如果拍納粹屠殺猶太人的電影，卻說「不談意識型態」，難道出現的都是希特勒抱小孩摸狗的畫面嗎？導演可以說，那樣拍也符合史實，沒錯，希特勒留下很多看起來很愛小孩的照片，1933年納粹德國的「動物保護法」是全世界首創，也是最先進的；但希特勒殺猶太人卻毫不眨眼，拍政治事件的電影，避開意識形態，就是在替壞人搽脂抹粉啊。



劉進興說，林宅血案為什麼抓不到兇手？根據2023年監委蔡崇義、范巽綠提出的研究報告，當年以警總為主的專案小組刻意誤導辦案方向，先是排除情治人員涉案，往「黨外主導的政治謀殺」方向偵辦；再來是不肯公布根據倖存者林奐描述所繪之兇嫌圖像，民眾無法檢舉；他們也宣稱「兇手不熟悉人體結構，不是有經驗之的兇手」，但事實上兇手非常專業。



劉進興說，專案小組還釋放假消息，譬如中國時報報導林奐均說兇手是「來過我們家的叔叔」，其實她根本沒說過，結果跟林家熟悉的外國學者「大鬍子家博」就被抓去關了很久。他說，延誤辦案，造成懸案，到了小英總統時期，促轉會又重啟調查，但跟國安局調資料，國安局說那些是「永久保密」檔案不能給。



劉進興說，促轉會代理主委葉虹靈來拜託總統府秘書長陳菊協助。陳菊召開跨府院會議協調，一般檔案30年就可解密，為什麼需要永久保密？國安局說，有些涉及敵後人員的安全，有些涉及外交事務，有些情報手法過了三十年仍然有價值。



劉進興說，自己當時質疑，林宅血案根本就是刑事謀殺案件，跟外交事務、敵後人員有什麼關係呢？最後，陳秘書長要求剋期解密，但事情沒那麼簡單，又拖了很久，後來2020年2月28日，促轉會出版「林義雄宅血案調查報告」，其中包含案發當天情治單位監聽林家的紀錄。



劉進興指出，從中午家博去電，到下午一點半田秋菫抵達，發現命案後打電話報案，整整一個半鐘頭，林家都在監控之下，兇手卻能從從容容地進入殺人，甚至還在1點12分從那裡打電話到金琴西餐廳，簡直不可思議，除非兇手與監聽者之間有默契。



劉進興表示，2023年監察院的研究報告，就是根據2020年促轉會這本調查報告，再進一步釐清當年辦案人員的缺失。他指，事隔四十幾年，兇手是誰，已經無從得知，但有一點是肯定的，命案的確是在情治單位全程監控下發生，「這就是國家暴力。當時的執政者脫不了干系。」



劉進興說，自己相信陳菊有把這個結論向賴總統報告，而2025年228那天，賴清德總統首度代表國家向林家道歉，賴總統說：「追查歷史真相並不容易，像1980年2月28日發生的林宅血案，至今未破。不過，近年來公布的調查報告及研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，我要代表政府向林家道歉。」



劉進興坦言，亡者已矣，但是非對錯還是要搞清楚，林宅血案是在國家注視下發生的，已被證明是國家暴力，大家要記取教訓，任何人要拍電影，都不能背離這個事實。他也補充，促轉會的「林義雄宅血案調查報告」以及監察院的研究報告，上網都可以找到；促轉會被撤銷很可惜。他們遭受許多不公平的攻擊，但還是作了很多貢獻。

(圖片來源：劉進興臉書)

更多放言報導

核電延役假議題？劉進興指「佔總體3%」譏：建議賴總統授權童子賢核電選址、安撫民眾

台灣不應為全球減碳承擔核災風險！李忠憲引前綠委劉進興文章：李遠哲要回答的四個問題