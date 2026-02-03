林宅血案翻拍成電影！陳文彬反對：目的應該被放大檢視並質疑動機

電影「世紀血案」演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏1日合體出席殺青宴。 圖：費思兔文化提供

[Newtalk新聞] 1980年2月28日美麗島軍事大審受刑人林義雄的母親與兩位雙胞胎女兒在家裡遭到殺害，時過46年命案成為懸案，如今被翻拍成電影「世紀血案」。對此，前彰化文化局局長、導演陳文彬表示，他反對像「林宅血案」這樣子的電影，失去藝術的「反抗性」，「思考性」，變成統治者的工具。「林宅血案」不管是在商業立場、工業立場、或者是政治目的，都應該被放大檢視，並質疑動機？當事人還在世，許多檔案尚未解密或遭遺失，製作方為何急著拿「林宅血案」來為商業電影打底？

陳文彬在臉書發文寫道：「看到有一部以『林宅血案』為故事基底的電影發布，令我頭皮發麻。我不在乎電影的手段拍得如何？我比較在乎的是電影背後目的是什麼？『林宅血案』這部電影不管是在商業立場、工業立場、或者是政治目的，都應該被放大檢視，並質疑動機？首先台灣社會的轉型正義工作還沒有達到普遍認知時，當事人還在世，許多檔案尚未解密或遭遺失，製作方為何急著拿『林宅血案』來為商業電影打底？」

陳文彬指出：「這不只讓我反感，更擔心五十年後的人們，只會更適應目前對現實恐懼、沉默的牢籠。我不認為這樣的電影能提供觀衆娛樂或反思，反倒有可能讓人們習慣被統治的心理訓練。再者，導演與製片方控制了電影的節奏與影像情緒，它讓觀眾處於被動的吸收狀態，這是一種 『強迫群體退化的感知』。觀眾沒有在電影中獲得更成熟，而是像孩子一樣被哄、被餵養。這隱藏於電影製作背後的意識形態是什麼？很值得被社會放大檢視。」

陳文彬續指：「第三、這部電影會讓觀眾『以為』自己選擇了不同作品，我選擇歷史事件改編的電影，所以我支持轉型正義？所以轉型正義就完成了？但劇本、演員、導演的表現手法、甚至出資者的考量？這些都不清楚，電影本質結構跟商業邏輯都一樣的話，那只是『口味不同的同一套商品』。這種機制反而讓人產生自由的幻覺，反而讓年輕人更牢固地被體制吸納。我反對像『林宅』這樣子的電影，它失去藝術的『反抗性』，『思考性』，反到變成了統治者的工具。」

