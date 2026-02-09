林宅血案至今仍未破案 「這枚指紋」讓高檢署持續分案偵辦

[Newtalk新聞] 改變自我國歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》近日遭爆未獲林義雄家屬授權就逕自拍攝，引發爭議。儘管演員乃至導演接連出面致歉試圖止血，但仍引起不少人炮轟。而林宅血案案發至今已有40逾年，兇手目前仍逍遙法外。不過根據了解，高檢署目前仍立案偵辦中，並持續召開專家會議，同時寄望其中一枚尚未比對出的關鍵指紋，能讓此案再露曙光。

1980年2月28日上午，時任台灣省議會議員林義雄因被控叛亂罪，在台灣警備總司令部軍法處受審。而在同日，林義雄60多歲母親游阿妹及年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均遭人刺殺身亡，9歲長女林奐均受到重傷。

當年案發後，警方在現場採集到可疑掌紋6枚、指紋12枚。經比對結果顯示，6枚掌紋及其中10枚指紋皆屬死者或林家親友所有，另有2枚指紋未能比對出身分。此外，警方自死者身上採集9處血液樣本進行血型比對，結果均與死者血型相符，現場亦未發現疑似兇嫌遺留的血跡。

儘管林宅血案當時偵辦2年之餘，但仍未找到兇手，成了懸案，而此案也在1996年與1998年2度重啟調查，不過均無進展。然而，刑事局於2007年3月再度以最新的科技及鑑識技術重新鑑識本案相關跡證，將2枚指紋重新比對後，發現其中1枚，與台北市警局刑警大隊鑑識同仁指紋相符，是當年在現場採證時不慎遺留，至於另1枚指紋仍未能比對出相符者。

台灣高等檢察署在2009年針對林宅血案成立重啟調查小組，全面清查案發以來歷次卷證與鑑識資料，並重新調查整理百逾項偵查程序，同時對指紋、血跡、遺物與現場照片進行再鑑識。

而調查小組透過重新測繪現場、分析血跡噴濺形態與刀痕分布，研判地下室為主要行兇現場。其中，死者背部多為穿刺傷，傷勢險是兇手對人體致命部位並不熟悉，不符合專業殺手特徵，屋內也未見財物翻動或失竊情形，可排出財殺動機。綜合目擊證人描述與行兇模式，調查單位推測兇手可能僅1人，慣用右手，身高約170公分，並對林宅屋內結構與家人作息相當熟悉。

然而，鑑識結果也指出，由於血液檢體與部分遺物未妥善保存，DNA鑑驗未獲具體突破，而現場採集12枚指紋中，仍有1枚指紋無法比對出身分。

針對監控相關疑點，高檢署查證警備總部針對政治敏感對象所進行之通聯監控「彩虹專案」相關資料後，確認案發當日林宅電話確曾遭監控，並留下至少 4 通通聯紀錄，其中1通為兇嫌自林宅撥打至金琴餐廳。然而，由於原始錄音帶及完整監控資料多已遺失，現存資料不足以證明案發當時有情治人員在林宅周邊執行監控，或存在縱放兇手情事。因此，高檢署最終認定，依現有偵查證據，尚無法鎖定特定兇嫌，亦不足以證實情治人員直接涉案；惟因關鍵資料仍有缺漏，案件真相尚未完全釐清，其他可能性仍難以排除。

由於還有一枚指紋尚未比對出來，不排除是兇手所遺留。因此該指紋也被視為全案重要關鍵之一，隨著鑑識技術進步，監察院也於2024年2月間函請法務部研議組成專案小組續查此案，而據《自由時報》今（9）日報導，高檢署已召開過多次專案會議，重新檢視相關檔案及物證。

