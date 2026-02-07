林宅血案至今未破！李千娜一句「沒那麼嚴重」網炸鍋…他傻眼：聽聽看你在講什麼？

楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影《世紀血案》殺青記者會。圖／攝影李鍾泉

改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，未料卻爆發多起爭議，從未經當事人及家屬同意翻拍歷史慘案，到演員失言、導演家族背景遭挖出，然而導演徐琨華至今仍未對外回應，引發外界高度關注。對於主演李千娜的一句「好像可能不是那麼嚴重」，也讓曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹傻眼直呼：「你要不要聽聽看你在講什麼？」

林宅血案至今尚未偵破！石明謹看眼緣失言超傻眼

「林宅血案」發生於1980年2月28日，是台灣史上最受矚目的重大政治懸案之一，事發於涉入「美麗島事件」的前立委林義雄遭羈押期間，其妻方素敏及助理田秋堇開庭這天也已趕往軍事法庭，家中只有60多歲的老母親與3個女兒。怎料方素敏中午致電回家想交待事情時卻無人接聽，便請田秋堇回家察看，沒想到竟發現林家遭不明人士闖入行兇。

林義雄母親身中14刀，倒臥於住家樓梯旁身亡；年僅7歲的雙胞胎女兒各被刺一刀，刀傷自背部貫穿前胸，當場死亡；9歲長女身中6刀，重傷送醫成功保命，成為此案的唯一倖存者；雖然警方事發後隨即展開調查，但歷經多年仍未查明兇手身分與犯案動機，至今懸而未破。由於案發背景涉及政治迫害與白色恐怖時期氛圍，「林宅血案」長年被視為台灣歷史中極具爭議與傷痛的未解事件。

石明謹怒批《世紀血案》演員失言。圖／翻攝自FB／石明謹

針對《世紀血案》引發的多項爭議，石明謹6日晚間發文指出，在大安區的信義路巷子內有一所義光教會，但該處其實是林義雄的故居，回想起林宅血案的慘痛回憶，他也直言：「這個案件至今沒有偵破，不管在那個年代，不管受害者是不是林義雄先生的親屬，這個案子都非常恐怖」，未料如今竟被翻拍成電影，目的是「希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖」，也讓他傻眼痛批：「哈囉！你要不要聽聽看你在講什麼？」

改編「林宅血案」未經家屬同意？李千娜受訪稱「沒那麼嚴重」引爆怒火

多年後，電影《世紀血案》宣布改編翻拍「林宅血案」，然而劇組日前舉辦殺青記者會後竟傳出在改編這起歷史慘案前，未取得林義雄本人及家屬同意，引發外界質疑劇組在未與當事人溝通的情況下直接將這起給事件影像化，形同消費受害者傷痛，對當事人及家屬極不尊重。消息曝光後，大批網友揚言抵制電影，也紛紛湧入《世紀血案》主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜與楊小黎的社群帳號留言洗版。

李千娜失言後被罵爆。圖／攝影李鍾泉

不料，《世紀血案》主演李千娜在受訪還表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」。相關言論曝光後，立馬遭到大批網友痛批。

網友指出，「林宅血案」至今仍未破案，兇手下落不明，林義雄當年因政治理念遭逮捕，其家人卻在自宅近乎滅門，事件根本不是「不那麼嚴重」，認為藝人若在未充分理解歷史與受害者處境前不應輕率發言。隨著輿論持續升溫，李千娜隨後刪除形容拍攝過程「很開心、很安心」相關貼文，但至今也尚未公開回應爭議。



