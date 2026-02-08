林宅血案與她同年代！賈永婕「想知道真相」 連發3篇文：請當權者給交代

賈永婕3度發文談林宅血案，要求當權者給交代。（翻攝臉書 賈永婕的跑跳人生）

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻爆未取得林義雄授權，等同對受害者及其家屬的二次傷害，更因演員發言引發抨擊。台北101董事長賈永婕相當關注此事，12小時內連發3篇文，直呼人神共憤，並喊話當權者給大眾一個交代。

賈永婕：想知道林宅血案真相

賈永婕昨（7日）晚8時發文，透露自己至今才知道原來林宅血案發生在跟她同齡的年代，她真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生，她想知道事件真相，「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！」

成長背景藏殘酷歷史 賈董震驚

賈永婕表示，「原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」

3度發文 賈永婕：當年當權者請別再掩蓋真相

今（8日）早賈永婕轉發有人製作的促轉會對於林宅血案調查報告的時間軸，坦言她一直以為林宅血案是當年228白色恐怖時期，但她不是現在才知道，而是才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，「那個我以為法治安定的社會。」，讓她不敢置信這發生在1980年。

隨後賈永婕3度發文，表示自己所提到的當權者，就是當年的當權者，「當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！」；同時她也喊話現在的當權者，讓真相離大家越來越近。

