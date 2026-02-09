林宅血案被列國家機密 名醫嗆「為什麼不公布」：都執政10年了

改編自當年「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得民進黨前主席林義雄及家屬授權即開拍，引發社會高度爭議，不僅多位出演者道歉，台北101董事長賈永婕更呼籲當權者應該給大眾一個交代。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰批評，民進黨已執政10年，都可以推動大罷免、羈押民眾黨前主席柯文哲，公布林家血案機密有什麼辦不到的？

針對《世紀血案》的相關爭議，台北市長蔣萬安今（9）日出席「與里長有約」南港區座談前受訪表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

「林家血案的機密為什麼不公布？都執政10年了」，蘇一峰今天在臉書發文表示，立法院法案都可以不執行、前總統馬英九都可以被檢調法辦，以及在全國發動大罷免了；5位大法官都能主持憲法法庭了，沒有金流，都可以羈押柯文哲1年，公布林家血案機密有什麼辦不到的？「沒有辦不到，只是想繼續吃人血饅頭」。

另外，國民黨桃園市議員詹江村也質疑，林宅滅門血案的真相被列為國家機密，民進黨不敢公布真相到底是為什麼？他們在掩蓋什麼？「這不免讓人有遐想空間」。他直言，歷經前總統陳水扁、蔡英文，到現在的總統賴清德，百姓有知道的權益，不要什麼都要封存30年。

