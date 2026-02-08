林宅血案被影射凶手 游錫堃至今仍會做惡夢

▲游錫堃在32歲之際被國民黨黨報影射為林家血案的凶手，遭調查局約談20多次，所幸有充分不在場證明才免於被誣陷。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史上刻骨銘心「林家血案」為題材的電影《世界血案》一連串爭議遭炎上。對此過去親身經歷那段過往的立法院前院長游錫堃今（8）日表示，那年代對參與台灣民主運動人士而言，是充滿恐懼、破害的悲慘歲月，也是一個隨時可能失去性命或自由的年代，想起「林宅血案」至今仍心有餘悸，「甚至偶爾會做惡夢」。

游錫堃過去曾任林義雄競選省議員時的總幹事，而在林宅血案發生之際，當時32歲的游錫堃被國民黨黨報影射為凶手，因而遭調查局約談20多次，所幸當天有充分的不在場證明才免於被誣陷。

游錫堃今日發文表示，那是白色恐怖的年代，對參與台灣民主運動人士而言，是一個充滿恐懼、迫害的悲慘歲月，也是一個隨時可能失去性命或自由的年代。

游錫堃坦言，想起「林宅血案」，自己至今仍心有餘悸，「甚至偶爾會做惡夢」。這段經歷在2023年寫成七言律詩「蒙冤」。

