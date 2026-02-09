林宅血案被改編成"懸疑偵查"片！資深媒體人盼演員"這件事"！

【論壇中心/綜合報導】



電影世紀血案改編自慘絕人寰的「林家血案」，殺青記者會時，演員的言論遭網友炎上，更被爆出未經當事人林義雄認可，寇世勳、李千娜、簡嫚書等演員陸續道歉，而導演徐琨華8日發出聲明，除致歉外也宣布不參與後製工作，不過出品人兼編劇蘇敬軾目前仍持續神隱。

資深媒體人林育卉在《頭家來開講》節目中指出，這間費思兔製片公司，刻意去找這群曾經拍過太陽花相關、白色恐怖相關的演員，來拍世紀血案，然後呈現出台灣的政治這麼黑暗，甚至還有劇本流出暗示，林宅血案的兇手是史明，怪罪給台獨激進派，林育卉更提到，在《幻術》這部片，還指涉三一九槍擊案背後是李登輝做的，「他們在扭曲臺灣的歷史」，而且《世紀血案》就算不在台灣上映，還可以去中國上映，在中國賺取票房，「所以我呼籲這些演員，要收回當時的影像授權」，別讓他們繼續用你的影像，欺騙世人，這才能有效的抵制這部電影。

