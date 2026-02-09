林宅血案被重提 黃暐瀚貼監院報告6結論：得讓更多人知道

記者李鴻典／台北報導

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引發議論，台北101董事長賈永婕7日喊話「我想知道真相。林宅血案的真相。當權者，請給大眾一個交代」，8日再度發聲提到她口中的「當權者」指的是誰。資深媒體人黃暐瀚今（9）天撰文寫下《林宅血案》，他說，我們得面對，得告知，得讓更多人知道。

黃暐瀚直言，其實，他並不驚訝和他一樣 1974 出生的賈永婕董事長，之前完全不知道「林宅血案」。

黃暐瀚說，直到現在，他都相信，台灣還有很多很多人根本沒聽過「林宅血案」，不知道「陳文成命案」，不清楚「江南案」。

所以，我們得面對，得告知，得讓更多人知道。

黃暐瀚貼出監察院報告連結指出，有關林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾四度重啟調查，監察院也歷經兩次報告，有六點結論，大家必須知道：

1.情治單位介入司法（表面檢警辦案，實情卻是情治單位另組307會報辦案）

2.誤導辦案方向（排除軍方或情治人員犯案）

3.阻擾偵辦（打去金琴西餐廳的電話監聽錄音宣稱被洗掉）

4 .操弄媒體（誤導林奐均認識兇手，誤導游錫堃、大鬍子家博是犯人）

5.包庇嫌犯（案發前黃信介住處遭打砸，誤導是黨外苦肉計，未積極偵辦）

6.運用黑道（可能涉案的黑道對象，未被列爲清查對象）

黃暐瀚說，歷史的真相，留待日後一點一滴的還原，但當事人與家屬的傷痛，希望我們的社會應該要有更多的體諒。

監察院報告連結

https://www.cy.gov.tw/News_Content.aspx?n=125&s=26076

