林宅血案解密要再等幾年 蘇一峰質疑怎不公布：綠都執政10年了

電影《世紀血案》改編自前民進黨主席林義雄的林宅血案往事，卻爆出並未獲得家屬同意授權、演員疑似遭到欺騙等爭議，引發各界嘩然，民進黨人士紛紛出面痛批，演員們事後也紛紛發文道歉。對此，時常評論時政的胸腔科名醫蘇一峰質疑，「林家血案的機密為什麼不公布？民進黨都執政10年了！」

民進黨前主席林義雄。（資料照／中天新聞）

「林宅血案」發生於1980年2月28日，當時前立委林義雄因美麗島事件遭到起訴，軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。這起事件成為台灣歷史上的重大懸案。

電影《世紀血案》翻拍這段慘痛歷史，不過沒有獲得林家同意，相關爭議持續延燒。日前，台北101董事長賈永婕發文喊話，「當權者，請給大眾一個交代」，她呼籲當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對，現在的當權者請讓真相離大家越來越近。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

台北市長蔣萬安則是今（9）日受訪強調，「林宅血案」是全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

對此，蘇一峰今日在臉書發文指出，林家血案的機密為什麼不公布？都執政10年了！立法院法案都可以不執行了，馬前總統都可以檢調法辦！都全國搞大罷免了！五位大法官都能主持憲法法庭了！沒有金流都可以羈押柯文哲一年了！

胸腔科名醫蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

蘇一峰質疑，公布林家血案機密有什麼辦不到的！？沒有辦不到，只是想繼續吃人血饅頭！

