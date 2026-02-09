林宅血案誰該道歉？謝志偉曝關鍵時間點：兇手是「當時的政府」

記者李鴻典／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。台北101董事長賈永婕也為此連發三篇臉書文，她提到，當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。我駐歐盟代表謝志偉說，要道歉的不是「現在的國家」，而是「當時的政府」。

謝志偉說，要道歉的不是「現在的國家」，而是「當時的政府」。

謝志偉在社群平台發文寫下血案，他說，「國家（暴力）」是凶器，不是兇手。兇手是「當時的政府」。所以，要道歉的不是「現在的國家」，而是「當時的政府」。

謝志偉進一步指出，由於是戒嚴，「當時的政府」即「唯一的政黨」。是這個自彼至今仍存在的「政黨」該向受害者家屬道歉，而不是「國家」。不然，有誰看過「凶器」代替「兇手」向受害人家屬道歉的嗎？

陳又新律師則說，《世紀血案》終究成為台灣人品格的試金石。如果到現在還判斷不出林宅血案兇手就是國民黨與當時的蔣經國政府，絕對欠缺「智慧」。如果知道誰該負責，還想用任何方式幫迄今仍被保護著的兇手緩頰美言，可能欠缺「慈悲」。如果知道誰該負責，但不敢批評國民黨與殺人集團，恐怕欠缺「勇氣」。

陳又新律師說，若是能展現出智慧、慈悲與勇氣，縱使現在才知道林宅血案或其細節，我們仍應張開雙手歡迎來歸。

