林宅血案誰該道歉？駐歐盟大使一句戳破兇手

▲電影《世紀血案》翻拍台灣重大歷史悲劇「林宅血案」，但因未取得授權同意，引發輿論強烈抵制。（圖／記者林柏年攝影）

[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》取材自1980年重大歷史悲劇「林宅血案」，但因未取得美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發一陣軒然大波，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數日後，終於發表6點聲明，並宣布即刻暫停參與後製工作。對此，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉認為，該出來道歉的，不是現在的國家，而是「當時的政府」。

針對《世紀血案》近日所引發的風波，謝志偉今（9日）一早也在臉書發聲表示，國家暴力是凶器，不是兇手，兇手是「當時的政府」，所以，要道歉的不是「現在的國家」，而是「當時的政府」。

謝志偉進一步指出，由於事發當年正處於戒嚴時期，「當時的政府」即「唯一的政黨」，是這個自彼至今仍存在的「政黨」，該向受害者家屬道歉，而不是「國家」。不然，有誰看過「凶器」代替「兇手」向受害人家屬道歉的嗎？

