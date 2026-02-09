林宅血案謎團未解！ 曾被當凶手 游錫堃：至今做惡夢

台北市 / 綜合報導

號稱改編真實事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，引爆爭議，還原這起歷史悲劇，1980年2月28日，當天美麗島事件首次公開審訊，在特務嚴密監控之下，時任台灣省議會議員林義雄的家居然發生滅門血案，林義雄的母親及一對雙胞胎女兒遭刺身亡，長女則是受到重傷，這起案件兇手至今還沒有水落石出，前立法院長游錫堃發文，說自己當年也被當成兇手審問了20多次，到現在都還會做惡夢。

新聞片段(1980)說：「省議員林義雄的家裡，在週四下午發生凶殺案。」回到1980年2月28日，時任台灣省議會議員林義雄的家，當天美麗島事件首次公開審訊格外敏感，特務嚴密監控之下，林宅竟發生滅門血案。

廣告 廣告

林義雄的母親林游阿妹，及一對6歲雙胞胎林亮均、林亭均，雙雙被刺身亡，林義雄的9歲長女林奐均也身受重傷。前北市刑事鑑識中心主任謝松善(2022)說：「老人家或是小孩子通通殺，那小孩子多可愛，然後殺的位置方位也一模一樣，一公分不差，就是像抓小雞一樣抓過來。」

國史館館長陳儀深說：「慘案發生當天中午，曾有神秘電話打到金琴西餐廳但為何國安局內部針對這種監聽電話將其銷毀至今成謎，無論是電影或小說要處理這個事件都太過冒險，專案小組訪查後仍無此神秘來電者的消息。」

懸案林宅血案，至今已經46年還沒偵破，現在卻被電影「世紀血案」改編，不只沒徵詢過當事人，網路流傳劇本，甚至影射兇手是台獨先驅史明，遭史明基金會批荒謬在偽造史實。

事實上當年遭受不白之冤的，還有前立法院長游錫堃，他也在臉書發文，提到自己曾是嫌疑人，被調查局約談20多次，只差沒有被寫出名字，他至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？

立委(民)邱議瑩說：「你們可以知道我八歲的時候，不敢接任何電話，因為電話接起來都是鬼哭神號，隨時有人拿開山刀衝到你家裡面，拍攝沒有考究授權甚至沒有真相，抱歉講到這件事我會很激動。」

立委邱議瑩父親邱茂男，當年因美麗島事件被捕入獄，也讓8歲的她一夜長大，談起林宅血案忍不住哽咽，一部爭議電影殺青，卻揭起難以修復的傷疤。

原始連結







更多華視新聞報導

游錫堃前助理涉刪除手機紀錄 海外涉收中國百萬洩密

水牛伯來了！ 游錫堃嘆：車輪不順 卓努力打折

游錫堃辦新書發表會 韓國瑜王金平蘇嘉全出席祝賀

