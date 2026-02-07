林宅血案變偵探遊戲？李千娜一句「沒那麼嚴重」爆電影抵制潮 醫怒轟喊拒看

李千娜等演員出席電影《世紀血案》殺青記者會，沒想到卻因一句「可能沒那麼嚴重」直接惹毛網友，引發抵制浪潮。（翻攝YT@維基傳媒）

集結眾多實力派演員的《世紀血案》近期殺青，沒想到網路評價先翻車，改編自林宅血案的敏感背景，加上未獲家屬授權的消息傳開，讓這部片未演先轟動，更因演員李千娜在記者會上「沒那麼嚴重」的說法，讓不少史實支持者感到錯愕，引發社群不小反彈，怒轟毫無同理心。

演員寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏出席電影《世紀血案》殺青記者會宣傳，這部片以台灣歷史上極其沈痛的林宅血案為原型，主演之一的李千娜在受訪時表示，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，這番透過重啟調查的視角，或許能讓歷史看起來不那麼嚴重或恐怖的論調讓不少網友聽得刺耳，加上她在社群大方分享拍戲拍得很開心的發文，與現實中林家母女遇害的慘烈對比，讓網友怒批演員與現實完全脫節，質疑「這是在拍賀歲片嗎？」

劇組其他人的發言也讓人滿頭問號。飾演核心角色林義雄的夏騰宏證實團隊並未與林義雄本人接觸，僅憑二手資料演繹；楊小黎則將沉重的歷史演繹形容成福爾摩斯辦案的快感，這類過於娛樂化的發言，對比當年228當天發生的慘案現場，顯得格外諷刺，被大眾狠批根本是在消費悲劇，對於仍活在陰影中的倖存者與家屬來說，實在是太過輕挑。

雖然李千娜已緊急刪文試圖滅火，但憤怒的網友依然灌爆留言區，「刪得了文章，刪不了歷史」「這不是娛樂片，是別人的血淚」「怎麼可以用開心形容？」「完全沒同理心？」「對妳真是失望，接戲前應該做好戲劇背景調查，如果覺得沒有錯，為什麼要刪文？」這部試圖探討真相的電影，如今卻引起各種負面爭議，甚至掀起網上一片抵制拒看聲浪。

就連台大名醫施景中也在臉書表態拒看，直言「我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影」。施景中提到，林義雄當年想安葬至親，卻被黨國以遊山玩水為由抓回去關，甚至因沒人敢賣墓地，讓親人遺體冰在冷凍櫃長達4年。這些真實發生的慘劇，對比李千娜在社群發文稱拍戲「很開心、很安心」，讓大眾質疑演員完全沒做好功課，忽視了這不是一場娛樂演出，而是別人家屬至今仍未乾透的血淚。根據《自由時報》報導，劇組預計在今（7）日發布新聞稿正式回應，這場公關大火能否就此熄滅，全看觀眾是否買單。

