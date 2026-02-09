林宅血案重啟偵辦！鑑識大老謝松善批：8成指紋遭破壞 「進命案現場要先跟長官借過」

電影《世紀血案》爭議也讓外界重新關注當年林宅血案的偵辦瑕疵。

改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》引發爭議，也讓這起發生在1980年的命案再度受到社會關注。高檢署目前仍立案偵辦中，並將希望寄託在最後一枚尚未比對出的關鍵指紋。然而，當年第一時間進入現場採證的鑑識專家、人稱「阿善師」的謝松善主任，在接受談話性節目訪談時，揭露了當年採證時鮮為人知的混亂與無奈。

謝松善在電視節目中回憶，案發當天（2月28日）日期極為敏感，他身為值班的基層人員，帶著採證器材趕赴現場時，卻發現現場早已擠滿了人。他形容當時進屋還得不斷喊著「借過」，因為屋內全是警備總部、警政署的高階長官，以及情治單位的人員。

廣告 廣告

「現場完全沒有封鎖的概念，就像菜市場一樣混亂。」謝松善痛心地表示，當時採得的指紋，經比對發現 80%以上都是現場人員因不慎走動、觸摸所留下的破壞痕跡。刑事局雖在多年後利用新技術重新鑑定，發現其中一枚指紋竟然是當年自家刑警大隊同仁不慎遺留，至今僅剩下一枚關鍵指紋仍查無身分。

據了解，案發現場共採得可疑掌紋6枚、指紋12枚，經比對後多數掌指紋均為死者及林家親友所有，僅2枚指紋未比對出，至於現場血跡反應，經以血型比對（當時警方尚無 DNA 檢驗技術），也均與死者血型相符，也並未發現兇嫌遺留血點。

兇手手法極專業 刀傷「一公分都不差」

除了現場保存不當的遺憾，謝松善對兇手的殘暴與專業手法印象深刻。他指出，受害者游阿妹及林家雙胞胎姐妹林亮均、林亭均的傷口極為精準且致命。在相驗過程中發現，死者身上的 刀傷幾乎精準到一公分都不差，且均為致命的頸部傷口，顯示兇手受過嚴格的專業訓練。

謝松善形容，兇手當時的行徑如同「抓小雞一樣」，抓過來就殺，且不分老幼，完全是以殺死人為目的。這種「規格化」的下刀手法，在他一輩子的鑑識生涯中極為罕見。

法律不受時效限制 追緝真兇露曙光

儘管案發至今已超過40年，但法界人士指出，根據2019年修正後的刑法第80條，犯下最重本刑為死刑之罪者，不適用追訴權時效。因此，林宅血案目前仍由刑事局冷案中心列管調查。

謝松善對於影視作品將此案以「福爾摩斯辦案的快感」來宣傳表示不滿，他強調受害者家屬至今仍未得到真相，這是一件嚴肅且殘忍的悲劇，絕非消慮家屬的戲劇題材。

隨著鑑識科技不斷精進、DNA資料庫的擴充，監察院2024年2月間，曾函請法務部研議組成專案小組續查此案，據了解，高檢署已召開過多次專案會議，重新檢視相關檔案及物證，期盼能讓這件世紀懸案露出破曉曙光。



回到原文

更多鏡報報導

幫女友慶生搞浪漫代價不斐 三重男碼頭放煙火下場曝

北投溫泉湯屋情侶雙亡 女泡湯猝逝、男目睹崩潰送醫不治

冰箱大落石從天而降！苗栗泰安小貨車被砸 菲籍2移工「靠A柱撐」死裡逃生

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝